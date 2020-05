Eredményesen zajlik az utánpótlás-nevelés

A Fejér megyei bajnokságban szereplő rác­almási sportbázis számos kiváló tehetséggel szolgálta ki a helyi és az országos sportéletet 1991 óta íródó története alatt. A jelenlegi helyzetről az egyesület egyik alapítója és szakosztályvezető-helyettese, Nógrádi Sándor tájékoztatta lapunkat.

– Mélyen érintett minket a koronavírus megjelenése és a bajnokság befejezése. Az elsők között voltunk, akik azt mondták, hogy a jelenlegi helyzetben a játékosok egészsége a legfontosabb, így a személyes edzéseket időlegesen felfüggesztettük – kezdte beszélgetésünket. – Egy gyönyörű, minden igényt kielégítő sportcsarnokunk van, reméljük, hogy hamarosan újra birtokba vehetjük. Azonban ez elsősorban nem a mi döntésünk, az önkormányzat rendelheti el a létesítmény újbóli megnyitását. Addig is igyekszünk az otthon rekedt 110 játékosunkat kreatív feladatokkal motiválni, hogy fizikailag és mentálisan is szinten tartsák magukat. Most hasonló a helyzet, mint amikor karácsony környékén vagy a nyári szünetben pihenőt kapnak a keretek tagjai, csak ez most hosszabb. Ugyan mérkőzéseket nem kell játszani, de a korcsoportokra szabott edzésprogramot el kell végezni, amit szigorúan ellenőriz a szakmai stáb.

– Az egészségügyi előírásokat betartva, otthon végzik az edzők által ajánlott edzéstervet, amit fényképes vagy videofelvétellel jeleznek vissza a messenger csoportokban. Ezzel igazolni tudják az edzők és a játékosok is a Magyar Kézilabda Szövetség felé, hogy ők az online edzésanyagot leadták, amit a kézilabdázóink végrehajtottak. Jó látni, hogy a szülők milyen segítőkészek, ahogy együtt edzenek a gyerekeikkel. Minden olajozottan működik – mondta lelkesen. Hangsúlyozta, az erőnléti és a labdás gyakorlatok elvégzése mindenki érdeke és egyben lehetőség, hogy bizonyítsák, egyénileg is megállják a helyüket. Közel 70 utánpótláskorú igazolt játékosuk van, és a cél nem más, minthogy Rác­almáson vagy a jövőben másutt hasznos tagjai lehessenek a csapataiknak. Került már ki innen válogatott játékos Miss Zoltán személyében, vagy éppen a jövő reménységének tartott 17 éves Paizs Miron, aki jelenleg a Tatabánya NB1-es csapatát erősíti.

– Szeretném kiemelni még az utánpótláskorú fiúk közül a 2003-as születésű Noé Rolandot, aki a felnőtt férficsapatunk legeredményesebb kézilabdázója és kölcsönjátékosként a Dunaújvárosi AC NB II-es klubnál a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt csapatoknál is játszik. A példaképek tehát ott vannak a fiatalok előtt – zárta szavait Nógrádi Sándor.