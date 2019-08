Eredményesebb játék lehet a sikerük kulcsa

Az elmúlt idényben a labdarúgó NB III Közép csoportját a negyedik helyen záró Dunaújváros sokat fejlődne a következő idényben.

Érdekes kettősség jellemzi a Dunaújváros labdarúgócsapatát, hiszen bár a dobogó közelében zártak legutóbb, ezt mérkőzésenként átlagosan 1,13 lőtt góllal érték el – a korszellemnek megfelelően mondhatnánk, hogy nem jó, de nem is tragikus. Az új idényben ezen a számon javítanának Újvárosban.

– Legjelentősebb távozóink Tóth Tibor, Mundi Roland és Kiss Patrik voltak, míg Besztercei Attila és Busa Bence érkezett hozzánk. Több fiatal is csatlakozott a kerethez, de egy-két játékos szerződtetése még szintén tervben van – nyilatkozta Lőrincz Emil, a DPASE vezetőedzője. – Az elmúlt években a legfőbb problémánk a rúgott gólok számával volt, így az a célunk, hogy az új játékosok segítségével hatékonyságban és eredményességben is előre tudjunk lépni.

A felkészülés során öt barátságos mérkőzést játszottak. Két NB II-es együttessel is megvívtak, előbb egy biztató első félidőt követően 4-0-s vereséget szenvedtek a Budaörstől, majd a Siófok ellen 2-0-s előnyről játszottak végül 2-2-t. A Dunaharaszti ellen idegenben győzött a DPASE 1-0 arányban, végezetül pedig két megye I-es együttes, az Ercsi és a Harta ellen győztek magabiztosan, 7-0, illetve 8-1 arányban.

– Összességben elmondható, hogy az edzőmérkőzéseken volt látszatja a törekvéseinknek, miszerint a támadózónában szeretnénk hatékonyabbak lenni. Ezzel együtt a puding próbája az evés, meglátjuk, hogy sikerül-e jobban kihasználnunk a helyzeteinket, mint tavaly.

A Közép csoport küzdelmeit vasárnap a megyei rivális Iváncsa ellen indító Újvárosnál nincsenek konkrét célkitűzések.

– Mindig azt mondom – és így is gondolom –, hogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Nem terhelem azzal a csapatot, hogy mindenáron dobogón kell végezni, vagy bizonyos számú pontot kell gyűjteni. Hétről hétre gondolkodunk és készülünk, majd a végén számolgatunk.

Az Iváncsa elleni, első bajnoki augusztus 4-én, vasárnap 19 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Stadionban.