Elszabadult Titánok és Bikák

Tíz csapattal, köztük két Fejér megyei együttessel rajtol el pénteken a jégkorong Erste Liga 2019/2020-as szezonja.

Különböző motivációk által vezérelve, de egyazon céllal vágnak neki az új kiírásnak a Fehérvári Titánok és a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói: javulni tavalyhoz képest. Székesfehérváron a tavalyi, rájátszás-negyeddöntővel véget érő teljesítményt szeretnék megugorni, annak ellenére, hogy az együttes átlagéletkora tavalyhoz képest is csökkent, 20,78 jelenleg. Mindeközben Dunaújvárosban a „reset” gomb megnyomása után új csapatot kellett építenie az új edzőpárosnak, ami nem egy, a hazai közegben elismertnek számító játékos leigazolását is jelentette. Ez történt Hugo Turcotte, Kovács Bronson Zoltán, Keegan Dansereau, Somogyi Balázs, David Mazurek, vagy Garrett Hughson esetében is, és bár Justin Cseter érkezése is hivatalosnak tűnt, az a tranzakció végül meghiúsult. A liga szerdai idénynyitóján Somogyi Balázs a következőket mondta az előttünk álló szezonnal kapcsolatban:

– Az a célunk, hogy szerethető legyen a csapat, mindenképpen javítani szeretnének a tavalyi eredményen, akár dobogós helyezéssel. Szeretnének jó jégkorongot játszani, minden mérkőzésen partiban lenni az ellenféllel és természetesen minél jobb eredményeket elérni – nyilatkozta a nyáron visszatérő 28 esztendős játékos. Schliszka Károly, az Acélbikák általános igazgatója is pozitívan várja a pénteken rajtoló idényt.

– Az új edző megpróbálta a lehető legjobb csapatot összeállítani az idén, minden azért történik, hogy minél több szurkolót visszacsábíthassunk. Szeretnénk előrébb végezni, illetve fontos hangsúly, hogy a mérkőzések körüli eseményekben is fejlődjünk.

Lehet is ok a bizakodásra, hiszen a Miroslav Ihnacak által irányított együttes mind számszakilag, mind a játék képére vonatkozóan jó játékkal rukkolt elő a felkészülési időszak során, elég csupán a két, Fehérvári Titánok ellen aratott sikerre gondolni.

Ami a Fehérvári Titánokat illeti, Kiss Dávid csapata sem maradt el a jelentős igazolásokat tekintve, meghatározó észak-amerikai és európai tapasztalattal rendelkező légiósok fogják segíteni az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiáról érkező magyar mag játékát és fejlődését. A tavalyi magyar bajnok U20-as együttesből Kovács Alex, Dézsi Bence, Horváth Milán és Almási Márk kapott meghívót a nagyok közé, a szakmai stáb elmondása alapján pedig gyorsan sikerült felvenniük a felnőttcsapat ritmusát.

– Bizakodóan várjuk a szezont, arra számítunk, hogy a tavaly már sokat játszók hasznosítani tudják tapasztalataikat, és irányt tudnak mutatni az újonnan érkezőknek – nyilatkozta Kiss Dávid, a Titánok vezetőedzője.

Szükség is lesz a fiatalos lendületre, hiszen a bajnok, és a nyáron még tovább erősödő Ferencvároson kívül az ASC Corona Brassó, a DEAC, a Hokiklub Budapest, a Gyergyói Hoki Klub, a tavalyi ezüstérmes SC Csíkszereda, az Újpest és a Schiller-Vasas HC is azzal az eltökélt szándékkal vág neki a szezonnak, hogy bejut a rájátszás nyolc csapata közé, és ha már ott van, mindent megtesz a lehető legjobb eredmény eléréséért.

A pénteki, első forduló megyei rangadóval indít, a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadják majd a Titánok hazai pályán, 18.30-as kezdettel.