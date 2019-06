Először rendeztek bokszgálát Nagyvenyimen

Profik és amatőrök találkoztak a Harcosok Ligája ökölvívó gálán, ahol izgalmas összecsapásokban kiütésekkel tarkított mérkőzéseket láthatott a nagyérdemű.

A Mezőfalva Sparing SE és a Feja Promotion szervezésében, valamint több cég támogatásával – köztük a rendezvény helyszínét biztosító nagyvenyimi önkormányzattal – nagyszabású ökölvívó gálát tartottak a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében szombaton. A korábban beharangozott Magyarország–Csehország találkozó a vendégek visszalépése miatt módosult, azonban így is nagyszerű bunyót láthatott a helyi publikum.

Az első bemutató mérkőzést Hekele Dániel (Sparing) és Ganza Mihály vívta, másodikként aztán már fajsúlyosabb összecsapás következett Pajor Patrik (Videoton Box Club) és Dodo Norbert (Sparing) részvételével – mindkét derbi döntetlenre végződött. Az első profi találkozó Szabó Ádám (Debut) és az angol Usman Malik között zajlott, ahol a magyar bunyós nagy fölénnyel verte brit ellenfelét. Ezután a sparingos Németh Erik és a paksi Szűcs János tartott bemutatót, majd Kormány József és német ellenfele, Volkan Karagu mérkőzött, utóbbi magabiztosan győzött. Az eseményt két, veretlen öklöző fellépése zárta, melyben Kálmán Attila hiába sorozta hatalmas pofonokkal Balogh Ádámot, kiütni nem tudta, így pontozással diadalmaskodott. A gála után a szervezőket kérdeztük benyomásaikról.

– Nagyon jól sikerült az első nagyvenyimi bokszgála, rendkívül elégedett vagyok a versenyzőkkel. Külön öröm számomra, hogy saját csapatunkból többen kitűnő formában bokszoltak. Bízom benne, hogy megmarad ez a lendület. Egy kicsit hirtelen ért minket a csehek visszalépése, komoly szervező munkát okozott a pótlásuk. Nekem Németh Erik a szívem csücske, aki igazi harcosként küzdött a szintén remekül öklöző partnerével. Nem okozott csalódást, ahogy a többi sportoló sem – összegezte a látottakat Siba Nándor, a Sparing SE alelnöke, a rendezvény egyik támogatója.

– Nagyszerű küzdelmeket, végig sportszerű mérkőzéseket láttunk. A gálán a profi versenyzők mellett kötelek közé állhattak olyan amatőr bunyósok is, akiknek ez volt életük első hivatalos fellépése. Reméljük, a szakmai tapasztalatok mellett a nézőközönségnek is remek szórakozást nyújtottunk. A szurkolók reakciói és a visszajelzések alapján biztosan állíthatjuk, a rendezvény méltán népszerűsítette az amatőr és a profi boksz világát. A saját csapatunk győzelmei pedig ezúttal is maximálisan hozták a remélt eredményeket. Büszkék vagyunk bokszolóinkra és természetesen ellenfeleinkre is – összegzett szemmel láthatóan boldogan Kovács Richárd, a Mezőfalva Sparring SE edzője.