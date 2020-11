Elit társaságban a magyarok

Törökország 2-0-s legyőzésével és az oroszok szerbiai vereségével Magyarország a Nemzetek Ligája B divíziójában nyerte a 3. csoportot, s így feljutott az A divízióba.

A Nemzetek Ligája legjobb 16 együttese között olyan válogatottakkal viaskodhat majd a magyar nemzeti együttes, mint Franciaország, Spanyolország, Németország, Portugália, Anglia, Hollandia vagy éppen Belgium. Bizonyára szívesen barátkozik a gondolattal minden magyar futballbarát, mégis ámulatba ejtően furcsa kimondani vagy leírni, hogy a magyar labdarúgás ismét Európa krémjéhez tartozik.

Márpedig Marco Rossi válogatottja nem egy kifutott eredménnyel ért az elitbe, hanem valóban letette névjegyét. Kiegyensúlyozottan futballozott ellenfeleivel szemben, akár a Nemzetek Ligájában, akár a sorsdöntő Eb-pótselejtezőn, és sikerrel zárta a 2020-as esztendőt. Magyarország ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, s világklasszis együtteseket fogadhat az NL-ben is, ráadásul esélyt teremtett magának arra, hogy világbajnoki pótselejtezőn szerepeljen.

Az utolsó csoportmeccsen, Törökország ellen is hatékony volt a válogatott. Ugyan nem futballozott fergetegesen, de Sigér és Varga Kevin góljaival 2-0-ra verte a félholdas sereget. A MOL Fehérvár FC mind a négy magyar válogatottja – Fiola Attila, Hangya Szilveszter, Nego Loic, Nikolics Nemanja – pályán volt a kezdő sípszó pillanatában.

– Le a kalappal az egész csapat előtt, egyáltalán nem volt könnyű a meccs, hiszen a törökök számára is adott volt a lehetőség, hogy kiharcolják a feljutást, az utolsó percekben azonban már a bennmaradásért küzdöttek – tekintett vissza a Vidi válogatott védője, Fiola Attila. – Csodálatos egy hét van mögöttünk. Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy kijutunk az Eb-re, mellette pedig csoportelsők leszünk a Nemzetek Ligájában, és feljutunk az A ligába, vagyis Európa legjobb 16 csapata közé, akkor azt hiszem, mindenki csak legyintett volna rá. Természetesen én sem gondoltam azt, amikor kialakult ez a szerb, török, orosz, magyar négyes, hogy mi fogunk a csoport élén végezni. És láss csodát, most arról beszélgetünk, hogy megnyertük a csoportunkat, mégpedig úgy, hogy ezektől a csapatoktól 6 mérkőzésen összesen 4 gólt kaptunk csak. Ráadásul abból a négyből hármat itthon az oroszoktól, vagyis lehoztuk a maradék öt meccsünket mindössze egy kapott góllal. Megmondom őszintén, azt sem gondoltam 2016-ban, hogy lesz még az életben arra lehetőségem, hogy Eb-n vehessek részt játékosként. Nehéz összehasonlítani a két Eb-re való kijutást, mert a 2016-os kvalifikáció alkalmával valamennyi mérkőzésen játszottam, míg most sok meccset kellett sérülés miatt kihagynom, de annak örülök, hogy az utolsó találkozókon én is hozzátehettem valamit a csapat sikeréhez. Ráadásul 2016-ban az élet elvette tőlem azt, hogy az Eb-n minden meccsen pályára lépjek, hiszen az első, osztrákok elleni találkozón megsérült a bokám, így gyakorlatilag nekem akkor ott be is fejeződött az Eb. Óriási motiváció számomra az, hogy reális esélyem van arra, hogy jövőre ismét pályára léphessek az Eb-n, azonban tisztában vagyok azzal, hogy ehhez végig nagyon jó, kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtanom a Vidiben.

A koronavírus-fertőzéssel karanténban lévő szövetségi kapitány folyamatos telefonkapcsolatban volt kollégáival a mérkőzés közben.

– Fokozta a helyzet érdekességét, hogy a valós történésekhez képest több másodperces csúszással láttam a képet, ezért telefonon már előbb értesültem bizonyos eseményekről, mint ahogy a saját szememmel láttam volna – mesélte Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Már a mérkőzés első félidejében is csoportgyőzelemre álltunk, de csak akkor nyugodtam meg, mikor a telefonomon megkaptam az információt, hogy megszereztük a második gólunkat is. Rengeteg pozitívumot ki lehet emelni a csapattal kapcsolatban, hiszen kiemelkedően eredményes időszakon vagyunk túl. Kényszerből szinte minden mérkőzésen különböző összetételű csapattal álltunk fel, ezért elsősorban azt emelném ki, hogy mindenki végig partnerként kezelte a pályán mellette játszó csapattársát, illetve végig kellő önbizalommal, kiváló csapatszellemben és rendkívüli fegyelmezettséggel játszottunk.

Marco Rossi hozzátette: ahhoz, hogy nálunk jobb képességű csapatok ellen eredményesek lehessünk, mindenképpen szükséges, hogy bizonyos hátrányainkat fizikai és akaratbeli pluszokkal kompenzáljuk. A kapitány szerint ez mindvégig megfigyelhető volt a pályán, és talán ez lehet a legfontosabb tényező, amiből a csapat meríthet a következő időszakra.