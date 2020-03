Elégedett másodedző

A hétvégén folytatódik a férfi kosárlabda NB I – egy négynapos, erdélyi felkészülési túrán járt az Alba Fehérvár kosárlabda csapata, mely már gőzerővel készül hazai pályán a Jászberényi KSE elleni bajnoki mérkőzésre.

A szakmai stáb oszlopos tagja, Pethő Ákos másodedző szerint igencsak hasznos napokat töltött a keret Nagyváradon, annak ellenére, hogy az első edzőmeccsen négy ponttal kikaptak, ám a másodikat két egységgel behúzták a koronázóvárosiak.

– Az egy hónapos válogatott szünetet kihasználva külföldre mentünk edzőtáborba, ahol öt edzés és két edzőmérkőzés szerepelt a programban. Az eddig gyakoroltak tökéletesítése, és emellett néhány új dolog begyakorlása volt a fő feladatunk. A két meccset a román bajnokság felsőházához tartozó Nagyváraddal és Temesvárral vívtuk, kiélezett összecsapások voltak, erős ellenfelekkel találkoztunk. Végig jó iramot diktáltunk, ennek köszönhetően tudtunk tesztelni, és sok pozitívumot is feljegyezhettünk, de természetesen előjöttek a hibák is, amiket ki kell javítanunk még a hétvégi bajnoki folytatás előtt.

A szakember hozzátette: Örömteli volt látni, hogy a padról sok segítség jött, főleg a második mérkőzésen. Összességében kimondottan jó játékot látott, ami a csapategység szempontjából is rendkívül biztató jel.