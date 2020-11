Egy hazai siker és egy döntetlen a csonka idényzárón a megyei első osztályban

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 15., záró fordulójában az előző játéknaphoz hasonlóan csupán két mérkőzést rendeztek meg. A Bodajk folytatta remek idei szereplését, míg az Enying kétgólos előny után ikszelt.

Bodajk–Tordas FÉSZ Zrt. 3-0 (1-0)

Bodajk, zárt kapuk mögött

Vezette: Jónás Péter.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs (Molnár T.), Gulyás, Molnár M. – Kővári B., Joó, Nagy F. (Kovács J.), Dreska – Klein (Herczegh), Kocsis D. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Tordas: Cseresnyés – Csányi, Kerényi (Elek), Vörös Ferenc, Kanyó – Vörös Ferenc Máté, Kőszegi A., Pongrácz, Szilágyi – Hernádi, Cservenka. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gól: Gulyás (28., 88.), Joó (55.)

Jók: Gulyás, Joó, Klein, Kocsis D. ill. senki

A hideg időjárás és a szél mellett a nehéz, mély talaj is nehezítette a folyamatos játék kialakulását az első félidőben. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, inkább a küzdelem dominált. Ennek ellenére a 26. percben Joó Gergő sokadszor rázta le védőjét a jobb oldalon, beadására Gulyás Gergő jó ütemben érkezett, és 6 méterről a kapu bal oldalába gurított, 1-0. Ezután nem sokkal Klein Márk futotta le a védelmet, középre adott labdájára Kocsis Dominik jól érkezett, de 14 méteres lövése egy védőt talált el. A második félidő több eseményt és jobb játékot hozott, elsősorban a hazai csapat számára. A 48. percben Kocsis D. 15 méteres lövése alig ment mellé. Az 55. perc meghozta az újabb gólt, egy előrevágott labdát Gulyás megcsúsztatott, amire Joó csapott le, és 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba, 2-0. A 60. percben Molnár Tamás ment el a jobb oldalon, remek beadására Klein érkezett, de lövése elkerülte a kaput. A 88. percben ismét Joó rázta le magáról az ellenfél játékosát ezúttal a bal oldalon, majd bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, de a beadás pillanatában szabálytalankodtak vele, 11-es. A beadását egyébként Molnár T. gólra váltotta, de büntető következett, amelyet Gulyás biztos lábbal értékesített, 3-0. Ezzel a győzelmével a Bodajk SE veretlen maradt hazai pályán és kiváló őszi szezont produkált.

Tudósított: Kovács Zoltán

Enying–DUFK SE 2-2 (1-0)

Enying, zárt kapuk mögött

Vezette: Cseh Roland.

Enying: Dobai – Kovács L., Keszler, Kalló, Nyikos (Király D.) – Vas (Szőke), Varga Á., Paluska K., Csepregi – Halász (Bogár), Erőss. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

DUFK: Kovács D. – Fejes (Kozma), Pintér Cs., Fekete, Bartha (Rácz A.) – Gertner (Markovics), Hajdú N., Szabó K., Hollósi (Csala) – Furuglyás, Tóth B.

Vezetőedző: Szellák Sándor.

Gól: Nyikos (18.), Halász (57.), ill. Tóth B. (59.), Szabó K. (77.)

Kiállítva: Paluska K. (92.), ill. Furuglyás (92.).

Jók: Halász, Keszler, Csepregi, ill. Kovács D., Fekete, Tóth B.

Lendületesen kezdték a csapatok a mérkőzést. Gyors, fordulatos játék és néhány kimaradt hazai helyzet jellemezte az első negyed órát. A 18. percben egy előrevágott labdával szökött meg Nyikos Martin, majd lőtte ki magabiztosan a dunaújvárosi kapu hosszú oldalát, 1-0. A bekapott gól láthatóan megfogta a vendégcsapatot.

A támadásaik vezetésénél rendre becsúszott egy-egy hiba, nem jutottak el az enyingi kapuig az első félidő hátra­lévő részében. A hazai oldalon mindez még inkább a pozitív irányba mozdította el a játékot. Itt csak a helyzetek befejezésével akadtak gondok. A DUFK csak Kovács Dorián nagyszerű védéseinek köszönhetően nem került többgólos hátrányba. Vas Tamás, Halász Gergő és Nyikos Martin több ziccere is a vendégek kapusában akadt el. A fordulás után, az 58. percben Csepregi Imre szöktette a mélységből induló Halász Gergőt, aki szépen lőtte ki a hosszú sarkot, 2-0. Az 59. percben 25 méterről végezhettek el szabadrúgást a vendégek, Tóth Barna nagyszerűen eltalált labdája csapódott az enyingi kapu jobb felső sarkába, 2-1. A szépítő találattal új erőre kaptak a vendégek, és a 78. percben az első végigvezetett támadást gólra is váltotta az újvárosi gárda. A hazai védelem csak röviden szabadított fel, s a labdavesztést kihasználva egy kényszerítőzés után Szabó Kristóf piszkálta a labdát a hazai kapuba, 2-2. Izgalmas és felfokozott hangulatú tíz perc maradt a mérkőzésből, melynek végén két piros lap is villant. Egy lökdösődés után Paluska Krisztiánnak és Furuglyás Kristófnak kellett előbb elhagynia a játékteret. A kialakított helyzetek számát és a játék képét tekintve összességében a vendégek lehetnek elégedettebbek az egy ponttal.

Tudósított: Mohai Norbert

A Móri SE–Sárosd Kronos Sport, a Martonvásár SK–Mányi TK, a Lajoskomáromi SE–Főnix FC, az Ercsi Kinizsi SE–Sárbogárd SE, a Kisláng–Ikarus-Maroshegy találkozókat a koronavírus-járványra való tekintettel, és a szabályok adta lehetőségeket figyelembe véve későbbi időpontban játsszák le a csa­patok.

Szabadnapos: Tó-Vill Kápolnásnyék.

A góllövőlista állása:

1. Kosztolányi Bence (Mór), Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi) 11-11 gól

2. Klémán Máté (Mór), Szalai Pál (Sárosd Kronos Sport), Willerding Zsolt (Kisláng) 9-9 gól

3. Kovács Sándor (Sárosd Kronos Sport), Juhász Márton (Kisláng), 8-8 gól