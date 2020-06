Demeter Bence élete legjobb lövészetét produkálta

Az első tesztfelmérőn nem indult, a másodikat magabiztosan nyerte a Volán Fehérvár 30 éves olimpikonja, Demeter Bence.

Azt továbbra sem tudni, mikor bonyolíthatják az első valódi öttusaversenyt belföldön és nemzetközi színtéren. A teszt­felmérők már zajlanak, laser-run erőpróbákat tartanak a felnőtteknek és az utánpótlás tagjainak, az idősebbek négyszer nyolcszáz métert teljesítenek és négy sorozatot lőnek, a fiatalabbak egy körrel kevesebbet loholnak, valamint kevesebb alkalommal állnak lőállásba. A legutóbbi, fehérvári seregszemlén a felnőtteknél a tokiói kvótával rendelkező Demeter Bence imponáló teljesítményt nyújtott, Salga Gergőt és Bárány Pétert megelőzve győzött, húsz másodpercet vert a többiekre.

– Két hete, az első felmérőn nem indultam, nem voltam olyan állapotban, hogy nyugodt szívvel nekivágjak. Néha elmentem ugyan futni, de nem voltam felkészült, nem akartam kockáztatni egy esetleges sérülést. Amíg a többiek lőttek és futottak az első viadalon, én egy oldalsó pályán kocogtam. A második versenyen már ott voltam a rajtnál, minden jól alakult. Az utóbbi hetekben csak szinten tartó edzéseket végeztem, valamint előzőleg kértem két hét pihenőt. Amikor kiderült, hogy nem rendezik meg a nyári olimpiát, elég rossz érzések kavarogtak bennem. Nehéz volt megtalálni a motivációt, ahogy minden érintett sportoló, én is nehezen éltem meg, hogy egy évvel később kerül megrendezésre a nyári játékok.

Demeter a tavalyi, Bath-ban rendezett Eb-n szerezte meg az indulási jogot, hazai férfi versenyzőnek rajta kívül ez azóta sem sikerült, a nőknél a szintén volános Kovács Sarolta készülhet a tervek szerint jövő augusztusban sorra kerülő, tokiói játékokra. Demeter optimistán tekint a jövőbe.

– A korábbi problémáim után teljesen egészséges vagyok, ami nagy öröm. A lövészetem életem legjobbja volt a fehérvári tesztversenyen, az első sorozatban kettőt hibáztam, a folytatásban pedig egyet sem, ami engem is meglepett. Ez a laser-run nyilván nem öttusa, felkészülésnek viszont kiváló. Összesen negyvenen szerepeltünk, ebben benne vannak az ifik, a juniorok és a felnőttek is. Arra feltétlenül jó egy-egy ilyen viadal, hogy két számban legalább kiderüljön, milyen állapotban vagyunk, ám én természetesen hiányolom a pentatlonversenyeket. Kíváncsi vagyok, arra mikor kerülhet sor, a nemzetközi szövetség nem nyilatkozik ez ügyben, ami érthető is, senki nem tudja, miként alakul a járványhelyzet a világban. Ami valószínű, egy hónap múlva rendeznek újra lézerlövészetes futást a fővárosban, tehát már nem csak helyi viadalokra kerül sor, országos szinten is mérkőzhetünk.

Demeter egyéni futóedzései során néha egy csinos hölgy is feltűnik a társaságában a Börgöndi úti sportcentrumban. Másfél éve alkot párt a debreceni illetőségű, a koronázóvárosban sokat tartózkodó Hegyi Dórával, akit öttusaversenyen ismert meg. A 29 éves hölgy sportaerobic-versenyzőként ismert, jelenleg edzősködik sportágában, itthon és külföldön. A 2017-es Világjátékokon ezüstérmes lett Wroclawban, 2015-ben az Európa Játékokon pedig diadalmaskodott Bakiban.