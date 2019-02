Debütált a felnőttek között Lukács Norbert

Múlt szombaton a TF elleni győztes mérkőzésen szerepelt először az NB I-ben az ifjú kosaras, aki reméli, pénteken újabb élvonalbeli tapasztalatokat gyűjthet a Szedeák otthonában.

A Ludovika Arénában, a Tehetséges Fiatalok ellen vívta első NB I-es meccsét az Alba Fehérvár 17 éves tehetsége, a korosztályos válogatottakban évek óta kulcsembernek számító bedobó, Lukács Norbert. A fiatal kosaras nyáron a felnőtt válogatottal kétszer is edzőtáborozott, de a bemutatkozás még várat magára Ivkovic Stojan együttesében. Ez korai is lett volna, lévén a tinédzser első felnőtt bajnokijára is csak a legutóbbi fordulóban került sor. A nemzetközi kupában december közepén volt a premierje: a bolgár Lukoil

Levszkivel szemben győztesen megvívott hazai meccsen küldte először csatába Jesus Ramirez vezetőedző. Lukács nem volt megilletődve, rögtön egy kétpontos kosárral jelentkezett, ám a játékvezetők érvénytelenítették a találatot. A folytatásban többször foglalt helyet a kispadon a bajnokságban és a FIBA Europe Cup sorozatban, de az újabb bevetésre a TF elleni idegenbeli összecsapásig várnia kellett.

– Természetesen izgultam mindkét szereplésem előtt, nagy öröm, hogy a Levszki és a TF ellen is győztes meccsen kaptam szerepet. Köszönettel tartozom a vezetőedzőnek, hogy bizalmat szavazott nekem. A korábbi szakvezetőnél, Dzunics Braniszlavnál is kaptam perceket az előkészületi meccseken, azóta vártam a bemutatkozásra. A korosztályos válogatottaknak évek óta tagja vagyok, a felnőtt nemzeti együttes kecskeméti összetartásaira is kétszer kaptam meghívót. A tavaly év végi Európa-kupa-meccsen sajnáltam, hogy nem adták meg a szabályos kosaramat, ezzel együtt is nagy élmény volt minden perc a parketten. A hétvégi bajnokin egy kicsit izgultam, a második negyed közepén cseréltek be, játszottam négy percet, valamint a negyedik negyed végén ismét szóhoz jutottam három perc erejéig. Idegenben nem sikerült olyan jelentős különbséggel verni a budapestieket, mint itthon, ezúttal megnehezítették a dolgunkat. Sok hibával játszottunk, a saját teljesítményemmel sem voltam elégedett, de az élvonalbeli bem utatkozásnak természetesen nagyon örültem. Jó ideje ott vagyok a keretben, az utóbbi hetekben egyre jobban bíztam abban, hogy lehetőséget kapok. A múlt szombati siker nagyon kellett, remélem, elindulunk felfelé a bajnokságban. A keddi Ness Ziona elleni Európa- kupa-meccsen nem léptem parkettre, remélem, pénteken Szegeden lehetőséghez jutok – mondta Lukács Norbert.

Az elmúlt két esztendőben több elismerést is bezsebelt a fiatal sportoló: az immár magántanuló Lukács 2017-ben átvehette a Jó tanuló, jó sportoló díjat, ugyanis a Tóparti Gimnáziumban a 11. év végén 4,9 lett az átlaga. Itthon bajnok lett, valamint a kontinentális sorozaton, az EYBL-en jól szerepelt az Alba korosztályos csapatával. A nemzeti együttesnek pedig egyik vezére volt a Győrben rendezett Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, az EYOF-on hatodik helyen végző válogatottnak. A Kisalföldön klubtársával, Balsay Ádámmal képviselték a székesfehérvári kosárlabdát.

– Úgy érzem, jó úton haladok, az edzésmunkámmal sosem volt gond, szeretnék napról napra jobb kosarassá válni. A célom az, hogy bemutatkozzam a felnőtt válogatottban is.

Az Alba felnőtt kosarasainak a pénteken 18 órakor kezdődő, Naturtex-SZTE-Szedeák elleni mérkőzése rendkívüli fontosságú. Ugyanis a 11. helyezett látogat a 13. pozícióban tanyázóhoz. A vendégeknek mindenképp nyerniük kell, ha szeretnének elmozdulni az alsóházból, és a következő körben a középső házban szeretnének pattogtatni.