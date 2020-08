Csillagok, nézők nélkül

Már az eseményt felvezető online sajtótájékoztatón is nyüzsögtek a világsztárok, szerdán 12.40-től pedig a Bregyóban verseng a Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj igen nívós mezőnye.

Ez már egy más világ. A kijelentés érthető a regionális atlétikai központban szerdán 12.40-kor rajtoló Gyulai István Memorial színvonalára, de utalhat arra is, hogy soha nem látott körülmények között kell megrendezni a jubileumi, tizedik magyar nagydíjat. Olimpiai és világbajnokok, csúcstartó klasszis atléták, igazi világ­sztárok versenyeznek a Bregyó rekortánján, azonban teljesen üres lelátók előtt, mert a pandémia elleni védekezés miatt nézők nem mehetnek be a stadionba.

A viadalt felvezető online sajtótájékoztatón Székesfehérvár alpolgármestere, Lehrner Zsolt méltatta az eseményt, majd Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke, valamint Spiriev Attila sportigazgató is örömének adott hangot, hogy egyáltalán tető alá hozhatták az immár a Diamond ­League-sorozathoz közelítő Gold Tour-versenyt.

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan idén is veretes lesz a Gyulai-memorial mezőnye. Rajthoz áll az olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok hármasugró Christian Taylor. De koptatja a rekortánt Noah Lyles is, aki tavaly Dohában 200 m-en és a 4×100 m-es váltó tagjaként lett vb-aranyérmes – az aktuális, az összes versenyszámot egyesítő abszolút világranglista második helyén áll. Az amerikai Grant Holloway, a 110 méteres gátfutás regnáló világbajnoka is visszatér Székesfehérvárra. A 200 m mellett 100 méteren is elindul az aktuális világranglista harmadik helyén álló, vb-4. és olimpiai ötödik Akani Simbine. Férfidiszkoszvetésben dobókörbe lép a svéd Daniel Stahl, aki 55 hete vezeti a világranglistát. A nőknél 200 m-en esélyes a kétszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes, világranglista-harmadik holland Dafne Schippers, a kétszeres vb-ezüstérmes elefántcsontparti Marie-Josee Ta Lou, a szintén vb-2. svájci Mujinga Kambundji, illetve a szabadtéren és fedett pályán egy­aránt Európa-bajnok bolgár Ivet Lalova-Collio. A férfiak kalapácsvető számában a lengyel Pawel Fajdek mellett a magyar bajnok, Halász Bence próbálkozik 80 méter fölé reptetni szerét. A versenyt az M4 Sport televízió és az m4sport.hu élőben közvetíti.