Csákvári stop a Haladás zöldjeinek

Rangadóra készült az Aqvital FC Csákvár labdarúgócsapata a Merkantil Bank NB II ötödik fordulójában, hiszen az élvonaltól az előző szezon végén búcsúzott Szombathelyi Haladást fogadta.

Joggal reménykedhetett a csákvári egylet a vasárnap esti pontszerzésben, hiába nagy múltú ellenféllel vette fel a harcot. Amíg az Aqvital FC Csákvár elképesztő rajtot vett, négy mérkőzéséből négyet nyert meg a 2019/20-as idény elején, addig a Szombathelyi Haladás beragadt. Egy győzelme mellett három döntetlenre volt képes Supka Attila alakulata a másodosztályban, pedig sokan biztosra vették: a zöld-fehérek csupán átszállójegyet váltottak az NB II-ben.

Csákváron sem dominált a Haladás. A csákváriak rögtön az első labdaérintéstől magukhoz ragadták a kezdeményezést, s ezt az első negyedórában több helyzettel is nyomatékosították. Előbb Sejben visszagurítása találta a kapu előtt Baracskait, de a kivetődő Gyurján az utolsó pillanatban elütötte előle a labdát. Nem sokkal később a Videoton-nevelés Sejben Viktor befejezőként jeleskedett, félfordulatból, 17 méterről eresztett meg egy lövést, Gyurján a gólvonalra vetődve blokkolta a labdát. A szombathelyiek is felvették a ritmust, de különösebben nem riogatták a hazai kaput. Egészen a 21. percig.

Ekkor Gaál Bálint 10 méteres hatalmas ziccerét védte bravúrral Markek Tamás, majd a kipattanóra érkező Németh Milán közeli kísérletét is hárította a hazai kapus, és Nándorinak kellett felszabadítania. Góllal válaszolt a Csákvár a 23. minutumban: A jobb oldalon futott a hazai attak, Major az alapvonalról lőtte vissza a labdát, az érkező Madarász pedig rombolórakétát küldött a kapu közepébe, 1-0.

Nem elégedett meg ennyivel az Aqvital, futószalagon vezette támadásait a Visinka-csapat, de már nyert helyzetben is túlkombinálták az akciót, s nem növelték az előnyt a támadók. Sőt, a kapufa is megmentette a Halit, Kocsis Bence 20 méterről trafálta el, s a kihagyott helyzeteket góllal büntette a 33. percben kettőt is cserélő Szombathely. A 43. percben Nándori kísérgette a labdát a jobb oldali alapvonalnál, Gaál Bálint rátámadt, s a megszerzett labdát a kivetődő Markek felett emelte a hálóba, 1-1.

Fordulás után is lüktetett a játék, veszélyes hazai beadás után a Fehérvár FC kölcsönjátékosa, Nyári Patrik helyezett 11 méterről a csákvári kapu mellé. Az 52. percben azonban újabb csapást mért ellenfelére a Fejér megyei egylet. Baracskai éles szögből lőtt, Gyurján bravúrral kitenyerelte a labdát, a kipattanót Madarász gurította vissza, a gólvonalon pedig Sejben bevetődve segítette a labdát a vonalon túlra, 2-1. A Haladás ezután beszorította a Csákvárt, mégis, az utolsó percben a hazaiak adták meg a kegyelemdöfést, Deutsch centerezését Németh Milán sodorta a saját kapujába Prastler elől, 3-1.

A Csákvár továbbra is hibátlan, s vezeti a tabellát.