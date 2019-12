Címvédés és bronzérem

A 2019-es férfi és a női darts csapatbajnoki döntőkből is éremmel tért hazai a Sport DC együttese – a férfiak a 3. helyen végeztek, míg a nők megvédték bajnoki címüket.

Nemrég játszották a 2019-es darts csapatbajnokságot, ahol a nőknél három osztályban harcoltak – az alsóbb osztályokban a feljutásért, legfelül pedig a bajnoki címért. A Sport DC női csapata (Czipó Vivien, Kovács Tamara, Laczi Viktória, Vereczkey Dorottya, Németh Éva, Takácsné Fekete Franciska) mindkét meccsét megnyerte– a pécsieket 9-0-ra, majd a Pestszentimrét 9-6-ra győzték le, s ezzel sikeresen otthon tartották a bajnoki kupát.

A férfiaknál is gigászi küzdelmek folytak – az elődöntőben a Sport DC csapata 2-0-ra kikapott a pestújhelyi gárdától, s ezzel világossá vált, nem tudják megvédeni tavalyi bajnoki címüket, s most be kell érniük a bronzéremmel.

A döntőt végül a tehetséges fiatalokból álló Smile DC (Vágó András, Lakatos Gergely, Prés Nándor, Hegyi Krisztián, Őri József, Szőgyényi Ferenc) nyerte meg a Pestújhelyi SC csapata ellen döntő szett 9-6 arányban.