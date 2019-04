Carruth szép emlékeket őriz

Visszatért hazájába, az Egyesült Államokba a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatát két esztendőn át szolgáló kapus.

A 2017–18-as kiírásra érkezett az „ördögökhöz” az NHL-es Chicago Blackhawks egykori draftoltja, Mac Carruth, akit akkor még Rajna Miklós mellé szerződtettek a kapuba. Az amerikai Rockfort IceHogs (AHL) és az Indy Fuel (ECHL) volt hálóőre a maga stílusával – no meg 188 centiméterével – tekintélyt parancsoló játékosnak számított a ketrec előtt. Az EBEL egyik legjobb portása azonban nem hosszabbított a Raktár utcában, két szezon után távozott Fehérvárról.

– Jó újra itthon lenni, Jacksonban még bőven van hó, ezt ki is használom a kutyámmal, a hosszú séták alkalmával remekül érezzük magunkat. Nem szakadtam el teljesen az osztrák bajnokságtól, továbbra is követem a döntő alakulását. A sors fintora, hogy a fináléban részt vevő klagenfurtiakat mi oda-vissza vertük az alapszakaszban. Hosszú és kemény szezonon vagyunk túl, az elején nekem is akadt egy nem éppen szerencsés sorozatom, de ezt sikerült átvészelni, a végére pedig már egészen jól ment a védés. Jó volt a kapcsolatom a szurkolókkal, de azt nem gondolnám, hogy közönségkedvenc lettem volna. Sok embertől kellett volna elbúcsúzni, amikor eljöttem Fehérvárról, szerencsére Bence barátomtól el tudtam köszönni. Hogy ki volt a legjobb játékos, akivel a Volánban játszottam!? Szerintem Mike Carruso. Ellenfélként a salzburgi Thomas Raffl okozta a legtöbb kellemetlenséget, a Red Bull csapatkapitánya kőkemény hokis. Összességében szép emlékeket őrzök Európáról, bízom benne, hogy játszom még a kontinensen.