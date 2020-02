Becsülettel harcoltak a Titánok, de bajnokhoz méltó volt az FTC

Az Erste Liga negyeddöntőjének második mérkőzésén az FTC-­Telekom már felpörgött playofftempóra, és a második harmadra el is döntötte az összecsapást.

– Szeretnénk megadni magunknak az esélyt, ha már eljutottunk idáig. Egész pontosan 211 napja, hogy együtt van a csapat, és azt beszéltük meg, hogy egy emlékezetes mérkőzést játszanánk. Ez valamennyire sikerült, és hajtunk tovább. Szívvel mentünk előre, próbáltunk egyszerűen játszani, és a védekezést tartottuk igazán szem előtt. – mondta Kiss Dávid, a Titánok szakvezetője, nem kis büszkeséggel, hiszen ezzel a rájátszás legnagyobb meglepetését okozták hétfői 2-1-es győzelmükkel.

Kétségtelen, hogy több mint háromszáz fradista vakarta a kobakját a folytatást illetően, mivel alaposan feladta a leckét győzelmével a Fehérvár. Abban azonban egyöntetű volt a véleményük, egészen biztosak voltak, hogy egy teljesen más karakterű FTC korcsolyázik ki ezúttal.

Az már az első pillanatokban látszott, hogy sokkal magasabb hőfokon kezdtek a zöld-fehérek, és Brett ­Switzer nagy lövése vezette be a meccset. Nagyon kellett koncentrálni a Titánoknak, mert egyrészt beszorultak a harmadukba, másrészt pedig fel kellett venni a hazaiak magasabb intenzitású sebességét is.

Így aztán nem lehetett csodálkozni azon, hogy a 6. percben az egykori fehérvári nevelés, 2006-ban a Titánokban bemutatkozó Roczanov Dezső addig forgolódott a kapu előterében egy kipattanó koronggal, amíg a kapu közepébe nem talált, 1-0.

Az volt leginkább a gond fehérvári részről, hogy nem tudták megtartani a korongot, csupán másodpercekre. A 10. percben azonban váratlanul betalált a hétfői csatát eldöntő Colin Campbell, aki a Fradi góljához hasonló szituáció után lőtt laposan a kapu közepébe, 1-1. Majd alig telt el három perc, és Fortuna a Fradi mellé szegődött, ugyanis egy kapu melletti palánkról visszapattanó korongot kotort be Lauri Kärmeniemi, 2-1. Aztán először a párharc során kétgólos különbség alakult ki, a 17. percben Farkas Lőrinc Simon verte be a vendégek ketrecébe a pakkot, 3-1.

A fehérváriak próbáltak a hétfői meccshez hasonlóan helytállni, a peches találatok ellenére nem védekeztek rosszul, de a második harmad újabb ferencvárosi góllal indult. A 24. percben Tóth Adrián harcolt meg egy korongért, visszapasszolt Nagy Gergő elé, aki igen éles szögből emelt Gyenes Dávid válla fölött a hálóba, 4-1.

A játékrész hátralevő részében jobbára kiegyenlített volt a küzdelem, némi hazai fölénnyel spékelve. A harmad hajrája azonban egyértelműen a Fradié lett, Roczanov pedig nagy gólt varrt fel a sarokba a 36. percben, 5-1.

A záró húsz perc elején gyors egymásutánban előnybe kerültek a hazaiak, előbb Halasi Márk passzírozta a palánkra Switzert, majd Péter Andor volt kénytelen kétperces pihenőt tartani. Nem is volt eredménytelen a zöldek részéről a fór, ugyanis a 45. percben Anssi Rantanen a kék vonal közeléből eresztett meg egy bombát, és ebbe tette bele a botját Pavuk Attila, a korong pedig behullott Gyenes kapujába, 6-1.

Az ötgólos előnye dacára is űzte-hajtotta ellenfelét a vendéglátó, és az 53. percben ­Jerre Pulli megszerezte az újabb gólt, 7-1. A végére szét­esett a Titánok védekezése, még feliratkozott Tóth Adrián is a góllövők közé, 8-1.

Megérdemelten nyert a Ferencváros, most jön két nap lélegzetvételnyi idő, és a párharc folytatódik. Legközelebb az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban találkoznak, először pénteken 18:30-kor, majd szombaton 17:30-kor.

Jegyzőkönyv:

FTC-Telekom–Fehérvári Titánok

8-1 (3-1, 2-0, 3-0)

Pesterzsébet, 360 néző.

Vezette: Haszonits, Soós, Muzsik, Korbuly

FTC-Telekom: Arany (1) – Kärmeniemi 1, Pulli 1 (2), Juusela (2), Nagy G. 1 (2), Tóth A. 1 (1) – Rantanen (1), Tóth Gergely (1), Pavuk 1, Switzer, Tóth R. – Boros, Sarcia, Hajós, Jászai, Németh A. – Pozsár, Farkas S. 1 (1), Roczanov 2 (1), Tóth Gergő (1). Edző: Fodor Szabolcs

Fehérvári Titánok: Gyenes (1) – Imre P., Mangone (1), Zion, Péter A., Balogh B. – Horváth M., Kiss R., Almási, C. Campbell 1, Madácsi – Vas Márk, Erdély B., Nagy Á., Császár, Vincze G. – Halasi, Jakimcsuk, Kovács Alex, Rétfalvi, Buzás. Edző: Kiss Dávid

Kiállítások: 6, ill. 10 percKapura lövések: 42-20

A négy győzelemig tartó párharc állása: 1-1