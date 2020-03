Bátrabban kell fociznia a Puskásnak

A grúz Budu Zivzivadze gólja döntött a Puskás Akadémia FC és a Mezőkövesd Zsóry FC első összecsapásán a labdarúgó Magyar Kupában, ezzel előnybe került a borsodi gárda – ezt javítaná ki Hornyák Zsolt együttese.

Fekete felhők gyülekeznek Gyurcsó Ádámék feje felett, olyat kell tennie a felcsúti gárdának, ami tétmérkőzésen fennállásuk során még egyszer sem sikerült – nevezetesen idegenben kellene legyőznie az egész idény során ihletett formában játszó és az idei kiírás meglepetéscsapatának számító mezőkövesdieket.

Tizenkét alkalommal csapott már össze a két gárda – legutóbb természetesen az előző heti Magyar Kupa során – s beszédes adat, hogy javarészt 7-8 évvel ezelőtti eredményekkel javította a PAFC az egymás elleni mérleget, mely nem is lehetne kiegyenlítettebb. Öt Mezőkövesd-győzelem mellett ugyanennyiszer győzött a vál-völgyi csapat is, kétszer pedig nem bírtak egymással a felek. Olyan viszont a Puskás öt győztes találkozójából egyszer sem történt, hogy Borsodból elhozza a három pontot – most mégis győzelemre készül Hornyák Zsolt legénysége.

Egyéb iránt egyikük sem maradt adós a jó teljesítménnyel idén – a felcsútiak ugyan egygólos előnyből kikaptak a legutóbbi bajnokin a Viditől, de előtte hét párharcot vívtak meg veretlenül. Kuttor Attila tanítványai is kiegyensúlyozottan játszanak, igaz, náluk is becsúszott nemrég egy érthetetlen vereség a ZTE ellen, ráadásul hazai pályán (1-2), de ezt gyorsan feledtették a Kaposvár idegenbeli kiütésével (0-4).

Egy gólra most nem játszhatnak Knezevicék, lévén hátrányban kezdik a visszavágót – bátrabb futballal kell előrukkolniuk, ha a legjobb négyben szeretnék tudni magukat, ehhez viszont biztosan szükség lesz legalább két gólra a Mezőkövesdi Városi Stadionban. Erre összesen három csapat volt képes a szezonban (Honvéd, Paks, ZTE), s ők azokat a mérkőzéseket meg is nyerték…