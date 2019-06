Balatoni asszótenger

Három éremmel, két egyéni ezüsttel és egy csapatbronzzal zárták a párbajtőr országos bajnokságot a Székesfehérvári Vívó SE fiataljai.

Hat napon át viaskodtak Keszthelyen a gyerek, az újonc, törpici és serdülő korosztály párbajtőrözői. A törpici fiúk mezőnyében a nyolcas döntőben Fekete-Fenyvesi Olivér és Tóth Lázár is pástra lépett. Előbbi vereséget szenvedett a későbbi győztestől, azonban Tóth még úgy is a döntőig menetelt, hogy egy esést, majd orvosi ápolást követően sérülten vívott. A bravúr elmaradt a fináléban, de ezüstérme szépen csillog. A törpici fiúcsapatot kissé hátráltatta Tóth Lázár sérülése, s a döntőbe jutásért szoros küzdelemben maradt alul óbudai ellenfelével szemben. A bronzmeccsen a Balaton csapata az utolsó előtti asszóig 5-6 tussal vezetett. Fekete-Fenyvesi Olivér azonban remek vívással fordított, és Tóth Lázárnak már 32-30-as vezetéssel tudta átadni a pástot. Tóth az utolsó asszóban be tudta fejezni a meccset és bronzérmet nyertek az ifjak.



A serdülő fiúknál Csuta András remekül vívott, a döntőbe jutásért volt az első szoros asszója, ahol hattusos hátrányból hozta vissza az eredményt, majd a végjátékban 14-13-as hátrányból először egyenlített, majd a ráadás egy percben legyőzte MTK-s ellenfelét. A döntőben Somody Soma (MTK) 15-8-ra nyert az elfáradó Csuta ellen.