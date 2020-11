Az utolsó percben mentették döntetlenre

Az NB II-es bajnokság utolsó őszi játéknapján a Szolnoki MÁV FC gárdáját fogadta hazai pályán az Aqvital FC Csákvár.

Aqvital FC Csákvár–Szolnoki MÁV 2-2 (1-2)

Tersztyánszky Ödön Sportközpont, zárt kapuk, V.: Barna Gábor (Kis Z., Kiss B.)

Aqvital: Markek – Vukaszovics, Albert I., Koch (Nándori, szünetben) – Major, Mészáros D. (Baracskai, 56.), Madarász, László (Ganbayar 83.) – Kocsis B., Daru, Sejben (Vörös, 74.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Szolnok: Molnár F. T. – Csir­maz, Szekszárdi, Kovács O., Tamás, Bárdos – Tisza, Kónya (Berdó, 71.), Rokszin (Szabó B., 79.) – Novák, Kurdics.

Vezetőedző: Csábi József.

Gól: Daru (45.), Baracskai (90.), ill. Tisza (20.), Szekszárdi (41.)

Sárga lap: Koch (13.), Sejben (19.), Mészáros (52.)

Azzal, hogy Visinka Ede csapata 2-1-es vereséget szenvedett szerdán, Siófokon, egy csapásra megnőtt a vasárnapi összecsapás tétje. A bajnokság egyik legjobban védekező csapata látogatott a Tersztyánszky Ödön Sportközpontba, s ha az Aqvital lépést akart tartani a közvetlen riválisaival a kiesés elleni harcban, akkor bizony bravúrra lett volna szüksége. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a találkozó eredményétől függetlenül a 19. helyen zárja az őszt a Csákvár, a kérdés csak az volt, hogy hat pontra vagy annál közelebb tud férkőzni a 17., még bejutó helyhez.

Az első percek inkább az ismerkedés jegyében teltek, az első negyedóra elteltével csupán egy vendégfejest jegyezhettünk fel. Ahogy arra számítani lehetett, a szolnokiak masszívan védekeztek és egy-egy kontrával, felíveléssel igyekeztek borsot törni, míg a hazaiak letámadással szerettek volna labdát csenni. A mérkőzés csendben csordogált, majd a 20. perctől felpörögtek az események. Egy szép akció végén Csirmaz centerezett jól Tisza Kálmán elé, aki előnyhöz juttatta a vendégeket, 0-1. Majd a hazai csapat Daru Bence és Sejben Viktor révén közel jártak az egyenlítéshez, de kimaradtak a lehetőségek. Ahogy lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, Szekszárdi pedig kettőre növelte a vendégelőnyt, 0-2. A slussz­poén a hazai gól­zsák Daru nevéhez fűződött, aki még a szünet előtt szépített, 1-2.

Hazai rohamok jellemezték a második játékrészt és ki más, mint a hórihorgas Daru érkezett többször is veszélyesen a szolnoki kapu elé. Kockáztatott Visinka Ede, ugyanis Baracskai Rolandot, Vörös Tamást, majd Ganbayart is bevetette az egyenlítés érdekében és meg is született a hőn áhított találat Baracskai Roland révén az utolsó percben, 2-2.