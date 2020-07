Az NB II-es Haladással játszott döntetlent a Fehérvár

Megvívta első felkészülési mérkőzését a MOL Fehérvár FC a 2020–21-es labdarúgószezon felvezetéseként. A Haladás közelebb állt a győzelemhez.

A Szombathelyi Haladás a hét végén már bajnokit játszik, így Mátyus János csapata előrébb jár a felkészülésben, mint a MOL Fehérvár FC. Ez lehet az egyetlen mentsége az immár Márton Gábor vezette piros-kék együttesnek, mely soha nem látott összeállításban kezdett az NB II-es Haladás ellen. A kapuban a fiatal szerb válogatott Emil Rockov állt, a védelem közepén Rus és Stopira szűrt, míg a széleken a ZTE-től visszatérő Bolla Bendegúz, valamint a legutóbb kölcsönben Gyirmóton szereplő Zeke Márió ténykedett. Két és fél év után visszatért a Vidi kezdőjébe a hátsérüléséből felépült Géresi Krisztián is. A még szokatlan kapcsolatok, valamint a találkozó előtti kemény terhelés miatt kissé fásultnak tűnt a Vidi játéka. A szombathelyiek ezt kedvükre ki is használhatták volna, de Emil Rockov remek formában uralta a kapu előtti teret, mind földön, mind levegőben. Rácz kétszer, Németh Milán egyszer lőtt távolról, válaszként a 10. percben Bolla beadását az újdonsült csapatkapitány, Nikolics fejelte a kapu mellé. Simon András 25 méterről találta el a kaput, majd Rácz szabadrúgását ütötte ki a léc alól bravúrral Rockov. A hálóőr segédlete kellett Simon veszélyes, lapos beadásánál is. Lyes Houri járt legközelebb a gólhoz fehérvári oldalon, a félidő hajrájában 10 méterről, ballal helyezett a kapu mellé. Holdampf bombáját nagy vetődéssel térítette el Rockov, majd a szünet előtt Jancsó hagyott ki egy nagy helyzetet az ötösről, fölé durrantott.

A második félidőre a Vidi teljes sort cserélt. A kapuba Kovács Dániel állt, aki kollégájához hasonlóan nem unatkozhatott a vonal előtt. Simon fejesét bravúrral védte a fehérváriak harmadik számú portása, majd Rácz lövését is hárította. Nikolov 17 méterről célt tévesztett, majd a 74. percben az élénken futballozó Rácz Ferenc szabadrúgását ütötte ki a jobb alsó elől Kovács. A meccs végéhez közeledve Petrjak távolról tüzelt nem sokkal a kapu mellé, így a hálók nem rezdültek, gól nélküli döntetlenre végeztek a csapatok a komoly érdeklődés övezte barátságos mérkőzésen.

– Van hova fejlődnünk, az biztos… – kezdte értékelését a MOL Fehérvár FC vezetőedzője, Márton Gábor. – Hétfőn kezdtük az edzéseket, pénteken is elég komoly terhelést kaptak a játékosok, ezért is játszott szinte mindenki csak egy félidőt. A Haladás más periódusban van, egy hét múlva már bajnokit játszanak, egyértelmű, hogy más a fizikai állapotuk. Tudtam tehát, hogy nem leszünk frissek, de játékban többet vártam. Keveset mozogtunk és kevés helyzetet alakítottunk ki, nem lehet mindent a fáradtságra fogni. Jobban, nyugodtabban kellett volna fociznunk. Ugyanakkor van még időnk, biztos vagyok benne, hogy fejlődni fog a játék, és nyilván az edzőmeccsekkel az állapotunk is egyre jobb lesz. A bajnoki rajtra kell tökéletes formába kerülnünk.

BAJNOKI IDŐREND

Elkészítette az OTP Bank Liga első három fordulójának időbeosztását az MLSZ. 1. forduló: augusztus 15., szombat, 18.35 ZTE–Mol Fehérvár FC (TV: M4Sport); aug. 16., vasárnap, 19.00 Puskás AFC–Bp. Honvéd (M4Sport) 2. forduló: aug. 22. szombat, 16.30 Kisvárda –Puskás AFC (M4Sport); 21.00 MOL Fehérvár FC–Paksi FC (M4Sport) 3. forduló: aug. 30., vasárnap, 17.45 Puskás–Újpest (M4S); Budafok–Fehérvár (Duna World)

A fehérváriak a találkozó után Bükre utaztak, ahol augusztus 4-ig edzőtáboroznak. Ez idő alatt még három felkészülési meccset vív a gárda, kedden a szlovák bajnok Slovan Bratislava fogadja a Vidit Pozsonyban.

Friss hír, hogy Kovács Zoltán sportigazgató apró részleteket árult el az M1-nek a visszavonuló Huszti Szabolcs és Juhász Roland új szerepköréről – vélhetően mindketten a klubvezetésben kapnak szerepet, a sportigazgató munkáját segíthetik majd a jövőben.