Az idényt lezáró kilencven perc dönthet a dobogós helyekről az első osztályban

A 30., a 2018/19-es szezon utolsó fordulójára készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó együtteseinek trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra. Az már korábban eldőlt, hogy a Bicske gárdája szerezte meg az első helyet, de a dobogó két alsóbb fokáért még ádáz harcot vív a Mór és a Sárosd.

Június 1., szombat, 17.00

Baracs (14.)–Bicske (1.) – ősszel 2-4

Idei Szabolcs, a Baracs edzője: – A múlt héten lényegében az első félidőben eldőlt már a mérkőzés Tordason. Azt is mondhatnám, hogy ez már akkor megtörtént, amikor elindultunk Baracsról… A bajnok ellen természetesen a tisztes helytállás lehet a célunk, becsülettel szeretnénk lejátszani ezt a kilencven percet. Megpróbáljuk megnehezíteni ellenfelünk dolgát, egyáltalán nem feltett kézzel megyünk ki a pályára. Ezzel is segítünk felkészíteni az osztályozóra a Bicskét – amennyiben szükség lesz rá. Nem adjuk fel egy pillanatig sem, hiszen nem az lenne a hír, hogy a Bicske legyőzte a Baracsot, hanem az lenne nagy durranás, ha pontot szereznénk tőlük! Abban az esetben esetleg matematikailag két helyet is ugorhatnánk előre a tabellán. Nincsen veszítenivalónk. Létszám tekintetében úgy tűnik, megleszünk, bár az ifi is szombaton játszik, úgyhogy tőlük nem tudunk kérni játékost.

Martonvásár (13.)–Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 3-9

Patkós Csaba, a Martonvásár vezetőedzője: – Köszönöm a játékosaimnak, ennek a nagyon szűkös keretnek, hogy végigküzdötték a bajnokságot. Minden nehézség ellenére annyit elvárok az utolsó mérkőzésen, mint korábban, azaz, hogy mindenki adjon bele mindent. Más különösebb kívánságom nincs… Az Ikarus teljesen más kategória, a tavalyi bajnok, bővebb garnitúrával, és más célok vezérlik őket, mint bennünket. Bízom abban, hogy a következő bajnokságot új lapokkal tudjuk majd kezdeni.

Mezőfalva (10.)–Lajoskomárom (11.) – ősszel 5-0

Masinka László, a Mezőfalva vezetőedzője: – A múlt héten, Agárdon elszenvedett nagyarányú vereség elsősorban mentális problémákra vezethető vissza, de el kell ismerni, hogy fizikálisan is le van épülve a csapat. Hetek óta nem edzünk rendesen, nem vagyunk jó állapotban, így nem igazán alkalmas a társaság arra, hogy mérkőzést nyerjen, és igazán méltó ellenfél legyen. A játéktudás alapján úgy gondolom, jó játékosokból álló csapatunk van, de így a Lajoskomárom ellen nagyon nehéz lesz, és nem tudom, mit várhatok a társaságtól. Ősszel komoly különbséggel nyertünk ellenük, ám akkor lendületben voltunk, ez is mutatja, hogy sokkal több van a csapatban, mint ami most látszik. Az a mérkőzés a két legjobb őszi meccseink közé tartozott, akkor úgy nézett ki, hogy igazán jó irányba haladunk, aztán különböző okok miatt mégsem realizálódott ez az irány. Nem tudom még azt se, hogy kire számíthatok, mert van olyan játékos, aki kerek perec azt mondta, hogy inkább bemegy dolgozni, mint hogy eljönne a meccsre. Röviden: egyáltalán nem egyszerű a helyzetünk!

Ercsi Kinizsi (5. )–Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (4.) – ősszel 1-6

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Bizakodva, és pozitívan várjuk a mérkőzést. Természetesen tiszteletre méltó, hogy a Gárdony rúgott egy hetest a Mezőfalvának, erre azért oda kell figyelni, hiszen hét gólt nem rúg mindennap egy csapat. Megpróbáljuk itthon tartani a három pontot, arra törekszünk, hogy érezze ellenfelünk, nem vár rájuk könnyű mérkőzés. Helyet szeretnék cserélni velük a tabellán, ez a legfontosabb célunk. Ezenkívül lenne is elszámolnivalónk a Gárdonnyal az őszi, nagyarányú vereség miatt. A kupadöntő ugyan sokat kivett a csapatból, de erre már nem hivatkozhatunk, ám az biztos, hogy a kupasiker pozitívan töltötte fel a csapatot. Nagy lépés volt a klub történetében, de nem áll meg az élet, és lépni kell még egyet előre, ez pedig a negyedik hely elérése lehetne. A legutóbbi edzésen elég nagy létszámban vettünk részt, és csupa csillogó szemet láttam! Átléptünk a Sárosd elleni vereségen, ami véleményem szerint inkább döntetlenszagú meccs volt. Jó lenne az évet úgy zárni, hogy kiszolgáljuk a közönségünket, és mi is jó szájízzel szeretnénk elmenni pihenőre. Gróf András és Kovács Péter még mindig hiányzik, Kővári László azonban visszatér, és még az ifiből fogunk esetleg pótolni játékost, amennyiben ez szükséges lesz.

Mór (3.)–Sárosd Kronos Sport (2.) – ősszel 1-2

Petres Tamás, a Mór vezetőedzője: – Nem úgy fejeztük be a találkozót Enyingen a legutóbbi fordulóban, ahogy kellett volna. Kihagytunk legalább tíz gólhelyzetet, lőttünk három kapufát, és két üres kapus szituációban is hibáztunk, amit el lehet szúrni, azt elszúrtuk. Előtte Bicskén pedig már akkor eldőlt a mérkőzés, amikor idejekorán a kapusunkat kiállították. Mindenből rosszul jövünk ki, ráadásul sok hiányzóm lesz a hétvégén, meghatározó játékosok nem tudnak pályára lépni. Természetesen elkövetünk mindent, hogy megszerezzük az ezüst­érmet, de sok problémával küzdünk. Igazság szerint a Sárosd most lendületben van, egymás után hozza a mérkőzéseit, nagyon nehéz kilencven perc vár ránk. Legalább négy stabil játékosom fog hiányozni, de több olyan is akad, aki lábadozik, és benne lehet olyan is a keretben, aki hetek óta már nem edzett.

Kisláng-Telmex (12.)–Enying (15.) – ősszel 1-1

Rehák Viktor, a Kisláng-­Telmex vezetőedzője: – Ez a mérkőzés igazi rangadó lesz, ha nyerünk, akkor maradhatunk a 12. helyen, ráadásul pihentebben léphettek pályára. Egy-két játékosunk felépült sérüléséből, és ez mindenképpen örömteli az utolsó forduló előtt. Reméljük, hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani hazai pályán, és ez eredményességgel is párosulni fog. Sajnos többen vannak a maródiak listáján, néhányan pedig műtét előtt állnak.

Sárbogárd (8.)–Tordas (9.) – ősszel 1-2

Pajor László, a Sárbogárd vezetőedzője: – Változatos, jó mérkőzést játszottunk Fehérváron a múlt héten az Ikarus ellen. Sajnos a létszámfölényt nem mindig tudtuk kompenzálni. Az a célunk, hogy a Tordas ellen mindhárom pontot bezsebeljük, mégpedig jó játékkal. A Tordas jó formában van, jó csapatnak tartom őket, és szerintem a játéktudásuk alapján előrébb is lehetnének a tabellán. Nehéz lesz, mert igazán tiszteletre méltó az utóbbi néhány mérkőzésen elért eredményük.

Szabadnapos: Főnix FC