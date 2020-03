Az elején jól tartotta magát, aztán elfogyott a fehérvári együttes

Tabellaszomszédok találkoztak a keleti végeken, az Alba az elején vezetett is.

Kisvárda-Master Good SE-Alba Fehérvár KC 29-20 (11-8)

NB I-es bajnokság, 18. forduló, Kisvárda, 800 néző, Andorka, Hucker

Kisvárda: Pásztor B. – Udvardi, Habánková 6/1, Szabó N. 8/1, Siska 3, Milosevic 4, Dombi 1. Csere: Lajtos N. (kapus), Petika 1, Rocha 4, Dudás 1, Smid, Orbán A., Soltész, Repák 1, Ekker. Vezetőedző: Bakó Botond

Alba FKC: Mistina – Töpfner, Utasi, Boldizsár 2, Mendy 3, Rózsás 1, Pelczéder. Csere: Györkös (kapus), Walfisch 2, Sztankovics, Schuster 1, Dubán, Szarka A. 4, Zazai 6, Gerháth K. 1. Vezetőedző: Deli Rita

Hétméteresek: 2/1, illetve 1/0

Kiállítások: 2, illetve 2 perc

„Na, induljunk csajok!” – közölte Deli Rita vezetőedző a csarnok folyosóján, öt perccel 17 óra után. A fehérváriak indultak melegíteni, a hazaiak még a társalgóban hallgatták Bakó Botond utolsó eligazítását. Mindkét együttes alul helyezkedik a táblázaton, a hazaiak a 11., a vendégek a 12. pozícióban várták a derbit, előbbiek 11, utóbbiak 9 pontot gyűjtöttek az eddigi derbiken. Az utolsó fordulóban a Várda az újonc SZISE ellen nyert idegenben 31-26-ra, a fehérváriak balszerecsés körülmények között, otthon kaptak ki a Szombathelytől, 34-33-ra. Miután az ország túloldalán rendezték a pénteki találkozót, az albások már csütörtökön késő délelőtt, a Verseci úti tréning után útra keltek, az éjszakát a keleti városban töltötték. Pénteken, a reggeli után megtekintették a két éve átadott, modern futballstadiont, a mesés, mini aréna tetszést aratott.

Szabó Nina gólja vezette be a meccset, átlövésből Mendy Válaszolt, a házigazdák Habankova révén vezettek ismét, a találat kísértetiesen hasonlított a Várda első találatához, ugyanis a labda megpattant a védőfalban magasodó kezeken, a másik irányba mozduló Mistinát megtréfálva pattant a hálóba. Az első három lövés sikerrel zárult, a folytatásban nem zörögtek a hálók, sok volt a pontatlanság, ha a felek el is jutottak támadásig, a kapusok védtek, eleinte főleg Mistina Kitty mutatott be bravúrokat, később Párszor Bettina ügyeskedett. Hosszú percek teltek el gól nélkül, aztán Siska betalált, Deli Rita pedig időt kért, a 12. percben, 4-2-nél. Irányítóban Rózsást a két hete igazolt horvát irányító, Schuster váltotta, talpról azonnal betalált, a túloldalon a szélső, Udvardi két ziccert elrontott, Walfisch távolról egyenlített, Boldizsár pedig vezetést szerzett, 4-5. Siska remekelt, támadásban és védekezésben is, visszavette a vezetést a vendéglátó, Bakó Botond mégis időt kért, 7-5-ös állásnál. Robogott a házigazda, Rocha szólóit gólokkal fejezte be, Deli ismét magához rendelte játékosait. Zazai két gólja zárta az első félidőt, fél óra elteltével 11-8 állt a táblán.

Szünet után Pásztor két védéssel nyitott, Kiss Nina pedig nem hibázott a túloldalon. Walfisch nem találta az ütemet, Utasi érkezett a helyére. Deli Rita levette kapusát, a támadásoknál plusz egy mezőnyjátékossal kísérletezett, a sikertelenül befejezett akcióknál Mistina iszkolt vissza a vonal elé. Dombi ziccere után 15-9-re alakult az állás, a fehérváriak trénere előbb időt, tanítványaihoz intézett beszéde során pedig átgondoltabb játékot. Nem valósult meg, tovább nőtt a hazai előny, a látogatók minden helyzetet elpuskáztak. Györkös kapott bizalmat a háló előtt, Szabó Nina rendre góllal zárta akcióit, a másik kapunál Szarka törte meg a gólcsendet, 20-11. Közelített az FKC, Bakó időt kért, majd ismét meglépett a Kisvárda, a hazaiak magabiztosan nyertek, 29-20.