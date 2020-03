Az Alba Regia Atlétikai Klub kiváló gátfutója, Mátó Sára nem kispályázik

Ha már a Bregyóban nem lehet edzést tartani, más módot keresett arra, hogy formában tartsa magát.

A 19 esztendős Mátó Sára fergeteges idényt tudhatott maga mögött 2019-ben, az U20-as Eb-n ezüstérmet szerzett, s kiérdemelte az év legjobb junior atlétanőjének járó elismerést is. A fedett pályás szezon jó részét kihagyta betegség miatt, de így is bajnoki címet szerzett az ARAK váltójával. Ugyan az atlétika nem csapatsport, mégis fontos tényező a pálya, s az edzéstársak alkotta miliő, amit most Mátó Sárának is nélkülöznie kell.

Igaz a hír, valóban hazavitte a gátakat a Bregyóból?

– Igen, öt-hat darab gátat elhoztam a szertárból. De nem csak azt, lábsúlyokat és zsámolyokat is magamhoz vettem – nevetett a 2019-es U20-as Európa-bajnokságon, 400 gáton ezüstérmet szerzett Mátó Sára. – Az igazat megvallva, az eszközök az edzőmnél, Tölgyesi Elődnél vannak. Az edzéseinket mostanában többnyire a városon kívül tartjuk, erdőszélen, lehetőleg sík terepen tréningezünk. De előfordul, hogy találunk rekortáncsíkot, amire ki lehet tenni a gátakat, s mehet a futóiskola.

Hogy viseli a félig-meddig bezártságot?

– Szerencsére nem változott sokat a napirendem, mert levelezőn végzem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiakommunikáció szakát, beadandó formában kell teljesítenem a kötelezettségeimet, nem kell Budapestre járnom. A nagyobb változás, hogy most a családommal vagyok itthon, nem egyedül.

A közös edzések hangulata sem hiányzik?

– Természetesen igen. Mindenki egyénileg készül, egy zárt csoportba érkeznek a feladatok az edzőtől, amit mindenki próbál teljesíteni vagy az utcán, vagy bent a lakásban. Alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, de hiányzik a közeg, amiben eddig mozogtunk. Ezek után biztos sokkal jobban fogjuk értékelni, hogy milyen jó is együtt edzeni.

A legrosszabb talán, hogy sorra törlik, vagy halasztják a versenyeket. A felnőtt Európa-bajnokságot azonban még nem érinti a változás.

– Augusztus végén lesz, viszonylag későn, így reménykedem, hogy van esély arra, hogy megtartják a viadalt. Ez lenne ugyanis idén a fő versenyem. Az U23-as korosztálynak már nem rendeznek versenyt 2020-ban, így fontos lenne számomra a tapasztalatszerzés. Úgy álltam neki a felkészülésnek, hogy addigra szeretném a csúcsformát időzíteni, persze, motoszkál a fejemben a felnőtt Eb, de mivel minden annyira képlékeny, nehéz tervezni. Én egyébként is versenyről versenyre szoktam építeni magam pszichésen is, de tűnnek el szép lassan a felvezető viadalok is. Ebből a helyzetből is a lehető legjobbat próbálom kihozni, az edzéseken maximumot nyújtok. És ha ez a munka csupán a jövő évi versenyeken hozza meg gyümölcsét, már akkor is megéri, van miért dolgozni.

Miután a szabadtéri felkészülés még csak most kezdődött, felmérhető, hogy a tavalyi hasonló időszakhoz képest hol tart?

– Ezen a héten utaztunk volna Törökországba, edzőtáborba. Próbálunk úgy edzeni, mint az edzőtáborban, két tréningem van egy nap, de az időjárás miatt nem lehet teljesen ugyanazt a munkát elvégezni, szerdán még a hó is esett… De jó erőben érzem magam. A fedett pályás országos bajnokságon az aranyérmes 400 méteres váltó tagja is voltam, így a formámra sem lehet panasz. Úgy érzem, tudtunk előrelépni.