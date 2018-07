Az Alba Fehérvár KC egyenrangú ellenfele volt az Érdi NK csapatának

Az NB I-es bajnoki rajtra hangoló Alba Fehérvár KC a honi mezőny egyik kiemelkedő együttesét, az Érdi NK-t fogadta a felkészülés jegyében.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Alba Fehérvár KC–Érdi NK 32-33 (17-18)

Székesfehérvár, Köfém csarnok, 50 néző.

FKC: Mistina – Pleczéder 4, Gorsenyina 6, Temes, Mendy 6, Nascimento 4, Májer 6 Csere: Györkös (kapus), Szarka 1, Boldizsár 2, Sztankovics 3, Hudra. Vezetőedző: Deli Rita.

Érd: Janurik – Krpez-Slezak 10, Lavko 3, Kovacevic 3, Tóth G., Szabó L., Lassource 5. Csere: Foggea (kapus), Signate, Király 3, Kiss, Gávai 4, Tóth G. 5. Vezetőedző: Szabó Edina.

Az eredmény alakulása: 5.p. :2-5, 10.p.: 6-7, 15.p.: 9-11, 20.p.: 11-14, 25.p.: 15-17. 35.p.: 20-21, 40.: 24-23, 45.: 27-26, 50.: 29-28, 55.: 31-31.

Kedd reggel még az egyik fehérvári kondícionáló teremben spinnigeltek, majd erősítettek az Alba Fehérvár KC lányai, délután pedig a magyar és egyben az európai kézilabda egyik meghatározó csapatával, az Érdi NK alakulatával csaptak össze.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tikkasztó hőség, levegőtlen csarnok várta a küzdő feleket, s az irdaltan meleghez az egészen más célokért harcoló Pest megyeik alkalmazkodtak jobban. A dobogót megcélzó Pest megyeiek gyorsan elléptek, az ötödik percben már három góllal vezettek az idei pontvadászatban a középmezőnyben maradni igyekvő, főként a fiatalokra építő FKC ellen. Azonban nem vált egyoldalúvá a találkozó, a fehérvári hölgyek nem engedték, hogy az érdiek faképnél hagyják őket. A fehérvári Cornexivel még 2005-ben EHF-kupát nyerő érdi tréner, Szabó Edina villámgyors befejezéseket kért lányaitól, s ezt teljesítette is csapata a találkozó első harmadában. Azonban miután Mistina egyre jobb formába lendült, s a védekezés is hatékonyabbá vált, szorosabb lett az eredmény is. Főként Krpez-Slezak góljaival araszolt az Érd, de az Alba tartotta az egygólos különbséget. Mígnem a 13. percben Pelczéder góljával egyenlítettek a hazaiak, 8-8. Fordítsni azonban nem sikerült, s a megállíthatatlan Krpez-Slezak vezérletével újra 2-3 gólos fórt csiholt az Érd. A félidő hajrájában Boldizsár, Sztankovics hozták a friss erőt az Albába, Sztankovics Réka például gólja mellett két hetest és két kiállítást is kiharcolt. Harminc percnyi játék után 18-17-re vezettek a vendégek.

Fordulás után jóval nagyobb iramban kézilabdázott mindkét csapat. S ebben az időszakban a fehérváriak domináltak. Nascimento egalizálása után Mendy találatával már az FKC vezetett (20-19), majd egy újabb érdi fellángolás után 4-0-s sorozatot hintettek Májer Krisztináék (25-23). Nem csak harciasságban, de játékban is felülmúlták a hazaiak ellenelüket. Májer Pelczéderrel közösen egy ízben megbolondították a szétesett érdi védőfalat, amire Sztankovics tett rá egy lapáttal, s már hárommal ment az Alba. Az Érd azonban pillanatok alatt rendezte sorait, a Fehérvárról szerződtetett Lavko bombájával egyenlítettek a látogatók a 46. percben (27-27). Izgalmas volt az utolsó nyolc perc, Deli Rita csapata összeszorított foggal próbálta őrizni előnyét, Györkös is több labdát megfogott a kapu előtt, de az Érd szélről rendre betalált. Király egyenlített az 55. percben, Kiss Nikolett pedig fordított. Támadásban többször is rontott az FKC, s ezt fordította a maga javára az érdi hölgykoszorú. Fél perccel a vége előtt az FKC támadhatott, de Nascimeno lövését védte Foggea, így az Érd egyetlen góllal jobbnak bizonyult.