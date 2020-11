Átszakították a célvonalat Pusztaszabolcson!

A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület idén is megrendezte népszerű futóverseny-sorozatát, a Négy Évszak Maratont, melynek idei utolsó 10,6 kilométerét teljesítették a szép számban összegyűlt futók a hétvégén.

Az ötletes versenysorozat 16 évvel ezelőtt indult útjára Ádám László pusztaszabolcsi testnevelőtanár szorgalmazására. Lényege, hogy a maratoni távot négy részletben, évszakonként teljesítik a vállalkozó kedvű amatőr sportolók. A Pusztaszabolcs – Bes­nyő – Pusztaszabolcs távon a legjobbak 37-38 perc alatt teljesítették a negyedmaratont. Az őszi forduló volt az utolsó a versenynaptárban, itt összesítették az idei évben elért eredményeket is.

Jó volt látni a sok mosolygós arcot futás közben, akik önfeledten adták át magukat a szabadság, az önfeledt mozgás érzésének. A célvonalon a hölgyeknek virággal kedveskedtek az illetékesek, aminek nagy sikere volt a nők körében. Az élményekről és tapasztalatokról Varga Ildikó, az esemény egyik szervezője számolt be lapunknak:

– Először is nagyon boldog vagyok, hogy sikerült idén is teljesítenünk a kitűzött távot, ez felér egy kisebb fajta csodával. Több minden sújtott minket idén, és sajnos az is benne volt a pakliban, hogy a nagy hagyománnyal bíró versenysorozat története véget ér 2020-ban. Februárban, a téli fordulón mindösszesen 21-en vettek részt, majd márciusban a Covid is beütött. A remény szertefoszlani látszott. Ekkor úgy éreztem, hogy helyiként, pusztaszabolcsiként tennem kell valamit, és nem hagyhatom elveszni a süllyesztőben ezt a családi hangulatú versenyt, amely már 16. születésnapját ünnepelte az idén. Párommal, Bogár Jánossal összefogva, szívünket-lelkünket beletéve tapasztalatainkkal segítettük a szervezőket. A járvány miatt pedig az év közben megrendezett virtuális forduló átlendített minket a holtponton, újra beindította, mint egy defibrillátor a Négy Évszak Maraton szívét – mondta büszkén Ildikó, majd az utolsó állomás részleteiről is beszélt:

– Az, hogy megrendezhettük és ott lehettünk az utolsó fordulón is, és díjazhattuk a legjobbakat, illetve valamennyi résztvevőnek „négy évszak maraton” feliratú törölközőt adhattunk a tombolanyeremények mellett, felért egy nagyobb csodával. Nagy köszönettel tartozom a megjelent 56 futónak, akik a környékről érkeztek. Voltak többek között Százhalombattáról, Budapestről, Dunaújvárosból, Székesfehérvárról és a Pusztaszabolcs melletti falvakból. Összességében elmondható, hogy a nehézségek ellenére egy nagyon sikeres versennyel zártuk a 2020. évi Négy Évszak Maraton futóversenyt és nem kérdés, hogy jövőre jön a folytatás, még nagyobb lendülettel. Bízunk benne, addigra a koronavírus már nem befolyásolja majd sem a sportolási lehetőségeinket, sem a hétköznapi életünket – tekintett pozitívan a jövőbe.

Az eredményeket szemlézve, több megyei sikernek és éremnek is örülhettünk. Az „1965 előtt született” férfiaknál a Székesfehérvári Szondi SE színekben induló Kékesi Mihály győzött, a helyiek versenyzője, Ádám László a harmadik lett. Ugyanebben a kategóriában a nőknél a pusztaszabolcsi Varga Ildikó és Barics Irén végzett az első két helyen, míg a bronz a dunaújvárosi Szalai Imréné nyakába került.