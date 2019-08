Átforgatott csapattal, lendületes játékkal aratott győzelmet a MOL Fehérvár FC

Az újonc Kaposvári Rákóczi FC ellen rajtolt az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 2019/20-as kiírásában a MOL Fehérvár FC.

Hatvan perccel az újabb bajnoki idény kezdete előtt kínosan csöndes volt a MOL Aréna Sóstó. Kovácsik Ádám és Tomás Tujvel – Brockhauser István kapusedző társaságában – mindössze harminc néző előtt bandukolt a kapu elé, hogy megkezdje a ráhangolódást a pontvadászatra. Két napja volt a gárdának, hogy átrágja, mi is történt a liechtensteini Vaduzban? A fehérváriak 2-0-ra kikaptak az Európa-liga 2. selejtezőkörének visszavágóján, s 1-2-es összesítéssel nagy meglepetésre búcsúztak a nemzetközi sorozattól. A klub vezetősége jelezte: egyelőre bízik a vezetőedzőben, Marko Nikolicsban, aki azonban alaposan megrotálta együttesét a csütörtöki kupameccshez képest. Hogy a pihentetés volt-e a célja, vagy, hogy néhány futballista észhez kapjon a nemzetközi porondon nyújtott halvány teljesítmény után, csak sejthetjük…

A sérüléssel bajlódó Elek Ákos a keretbe sem került; Fiola Attila, Boban Nikolov, Stopira, Georgi Milanov, és Marko Scsepovics is kikerültek a kezdőből, mindannyian a padot koptatták Huszti Szabolcs mellett. A kezdőben így egy ritkán látott gárda nézett farkasszemet az újonc, s korábbi fehérvári legendák által irányított Kaposvárral. A Rákóczit az élvonalba kormányzó, a 90-es évek végén a Vidiben ikonná váló Waltner Róbert, valamint az UEFA-Kupa-döntőig jutó 85-ös együttes védője, Disztl László vezette somogyiakkal szemben a Fehérvárban mérkőzést még nem játszó Rus Adrián, valamint Hangya Szilveszter, Armin Hodzic, Anel Hadzic és Futács Márkó, Ivan Petrjak, és Kovács István is pályán volt.

A Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitányának, Kóger Dániel ünnepélyes kezdőrúgása után az ötödik perc hozta az első komoly megmozdulást. Petrjak lövését blokkolták, de a felperdült labdára Futács Márkó lépett elsőként, s a csatár félforulatból küldte azt kapura 10 méterről, a keresztlécről vágódott a hálóba laszti, 1-0. Azonban rettentő hamar jött a kaposváriak válasza. Szögletet végezhettek a zöld-fehérek a 7. percben, a 16-osra küldött labdát Vachtler nem találta el jól, de a kapu mellé tartó kísérletet Ádám Martin pofozta helyre, a kapuba fejelt, 1-1. A Vidit nem zavarta meg a közjáték, a 16. percben már újra vezetett. Anel Hadzic robogott le az alapvonalig, onnan centerezett laposan, mintha kispályázna a csapat, Armin Hodzic robbant be, s 2 méterről lőtt a léc alá, 2-1. Fölényben futballozott a Vidi, ennek a félidő derekén hangot is adott. Futács, Hodzic, Petrjak, Nego volt a labda útja, majd Kovács lőhetett 18 méterről, labdája alig kerülte el a jobb kapufát. Marko Nikolics nem akart, de cserélt, mert kellett. Anel Hadzic sérült meg, s helyette Nikolov szállt be, aki első labdaérintésére Negot futtatta, a szélső beadására azonban senki sem érezett. Nem úgy egy perccel később, amikor Nikolov Kovács elé tálalt, aki megfutotta a jobb oldalt, kiválóan centerezett, Armin Hodzic pedig 8 méterről belsőzött a hálóba, duplával kezdve az idényt, 3-1. Könnyűszerrel jutott át a Vidi a Rákóczi védelmén, de Juhász és Futács sem talált kaput, Hodzic lövését pedig védte Pogacsics a bal felső előtt. Aztán a játékrész végén a semmiből zárkózott a Kaposvár: Vachtler tört el egy labdát, Ádám Martin pedig a leshatárról indulva lépett ki, s Kovácsik mellett a a kapu jobb oldalába helyezett, 3-2.

Fordulás után is diktálta az iramot a Vidi, a 60. percben megint Hodzic villant. Átvétele csel is volt egyben, majd ballal tekert a hosszúra, Pogacsics vetődött nagyot, s védett. A 62. minutumban eldőlt a meccs: Nego ívelt a jobb kapufához, Petrjak nem találta el jól fejjel, de Futács Márkó szintén előrevetődve helyesbített, 4-2. Kovácsot rendre aprították a vendégek, Petrjak pedig mindent elpuskázott, Pátkai káprázatos indítása utáni ziccerét sem lőtte be. Az ukránt így is megtapsolta a közönség, mint ahogy kijárt a dicséret az egész csapatnak. Hiszen pörgős futballal rajtolt a Vidi az NB I-ben.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Kaposvári Rákóczi FC 4-2 (3-2)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó, 2881 néző. Vezette: Solymosi P.

Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Rus, Hangya – Petrjak (Fiola, 80.), Pátkai, Hadzic (Nikolov, 38.), Kovács – Hodzic (Huszti, 85.), Futács. Vezetőedző: Marko Nikolics

Kaposvár: Pogacsics – Vachtler (Nagy R., a szünetben), Ur, Hegedűs D., Hadaró – Jakimiv (Vojnovic, 60.), Nagy J. – Csiki (Bíró, 64.), Szakály A., Nagy K. – Ádám. Vezetőedző: Disztl László

Gól: Futács (5., 62.), Hodzic (16., 40.) illetve Ádám (7., 45+3.)

Sárga lap: Rus (12.) illetve Ádám (65.), Nagy K. (72.), Szakály A. (76.)

Kiállítva: –

Vezető képünk archív fotó!