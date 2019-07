A visszavágó formalitás lesz a MOL Fehérvár FC számára

Nehéz mérkőzésre számítottak, végül könnyed győzelmet arattak a MOL Fehérvár FC labdarúgói a montenegrói fővárosban. Öt gólt rúgtak és csak egyet kaptak.

Ahogy mondani szokták, ez könnyű szülés volt. A fehérvári drukkerek – összesen nyolcvanan – optimistán várták a kezdést, kétgólos győzelmet prognosztizáltak. Végül gólzáporos diadal lett a vége a montenegrói bajnokság bronzérmese ellen. Loic Nego a meccs elején háromszor mattolta a házigazdákat, találataira csak Goranovics révén érkezett válasz. A meccs végén Juhász és Huszti is beköszönt, a Vidi végül 5-1-es diadalt aratott, magabiztosan várhatja a jövő csütörtöki, felcsúti visszavágót. A mérkőzésen csereként lépett pályára Ivan Petrjak, első tétmeccsét játszotta piros-kékben. A nyáron szerződtetett ukrán középpályás fél órát kapott a bizonyításra.

– Megérdemelt győzelmet arattunk, méghozzá jó játékkal. Elégedett vagyok, különösen az eredménnyel – közölte Marko Nikolics, a Fehérvár szakvezetője. – Az elején gyorsan szereztünk három gólt, amire egyszer érkezett válasz. Ez megnyugtatott bennünket, a játékosok a folytatásban próbálták rutinból lehozni a találkozót. Fontos, hogy a végén szereztünk még két, ráadásul látványos találatot, pontrúgások után, ezzel eldöntöttük a nyitott kérdéseket. A hazaiak a nyáron két rendkívül fontos játékosukat elvesztették, ez látszott a játékukon. Ugyanakkor pályára léptek náluk olyan fiatalok, akik a jövőben a montenegrói futball értékei lehetnek. Jó hangulatú mérkőzés volt, a házigazda Zeta, valamint a montenegrói szövetség remek házigazda volt, mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Szeretettel fogadtak bennünket. Köszönet érte.

A fehérváriak válogatott középpályása, Pátkai Máté szerint nem volt kérdéses a meccs kimenetele.

– A harmadik percben betaláltunk, végig fölényben játszottunk, megvalósítottuk, amit az edző kért tőlünk. Kaptunk egy elkerülhető gólt – az ilyen szituációkra a szakmai stáb külön felhívta a figyelmünket –, amúgy összességében elégedettek lehetünk. Bármikor játszottunk korábban BL- vagy El-selejtezőt, nem volt könnyű kivívni a továbbjutást. Ez az első párharcunk, amikor az odavágón eldőltek a nyitott kérdések – vélekedett Pátkai.

A válogatott középpályás, Elek Ákos ezúttal belső védőként jutott szerephez. Nem ez volt az első eset, hogy a hátsó alakzatban kellett bizonyítania. Ezúttal Vinícius Paulo sérülése miatt lépett a megszokottnál egy sorral hátrébb.

– A negyedik meccsem volt a Vidiben védőként. Három bajnokin szálltam be ezen a poszton a tavasszal, a Diósgyőr, a Haladás és az MTK ellen, valamint a Debrecen elleni MK-visszavágón. Kazahsztánban is pályára léptem védőként, körülbelül huszonöt meccset, soha nem nyavalyogtam, ha a szakmai stáb itt számított rám. Próbáltam mindig megoldani a feladatot. Ezúttal fontos volt, hogy az elején vezetést szereztünk, a folytatásban is uraltuk a mérkőzést. A kapott gólt sajnálom, azonban a továbbjutást ez a találat nem befolyásolja. Előttünk van a visszavágó, szeretnénk jól játszani, szép gólokat szerezni, élvezni a futballt. Aztán eldől, hogy a következő körben Izlandon, vagy Liechtensteinben kell bizonyítanunk.

A csapatkapitány, Juhász Roland látványos fejes góllal jelentkezett a zárás előtt, a 87. percben.

– Huszti Szabi erről híres, hogy jól csavarja be a szögleteket, szabadrúgásokat, nekem csak pontosan kellett érkeznem középen. Jól kezdtünk, magabiztosak voltunk, a második félidőben volt egy kisebb holtpontunk, több eladott labdánk, ami a második körben, erősebb ellenfél ellen aligha fér bele. Úgy gondolom, elégedettek lehetünk, eldöntöttük a továbbjutás kérdését. Nehezebb meccsre számítottam, a házigazdák nem találták a ritmust. A pályafutásom során az európai porondon ez volt a legkönnyebb idegenbeli mérkőzésem. Persze, ehhez mindig két csapat kell, mi ezúttal ennyit engedtünk a Zetának. A visszavágó előttünk van, aztán készülhetünk a következő ellenfélre. Arra feltétlenül jók ezek a mérkőzések, hogy még inkább összekovácsolódjunk az új játékosokkal. Úgy gondolom, jó úton járunk.

A kapusnak, Kovácsik Ádámnak ezúttal nem volt nehéz dolga a kapuban.

– Elég egyértelmű volt. Az elején gyorsan betaláltunk kétszer, hasonló akciók nyomán. Kaptunk ugyan egy gólt, ez a meccs egyetlen negatívuma, buta találat volt, szerencsére semmi sem múlik rajta. Voltak elvesztett labdáink, hibáink, ezeket ki fogjuk elemezni és javítani. Meggyőző játékkal győztünk, megmutattuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat.