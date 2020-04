A Vidinél is beindul az E-sport-szezon

Március 14-e óta szünetelnek a labdarúgó-bajnokságok. A szurkolók és a játékosok is nehezen viselik a futball nélküli időszakot, így a Vidi e-sport-viadallal próbálja visszacsempészni az izgalmat a futballbarátok életébe.

Hamarosan beindul a Mol Fehérvár FC E-foci Gálája, ami annyit jelent, hogy a FIFA 20 játékprogram pályáin csaphatnak össze a konzolbarátok. Az E-sport rohamosan fejlődik már évek óta, de a koronavírus-járvány miatt kialakult csendesebb helyzetben még nagyobb teret kap a virtuális játék. Sokan töltik szabadidejüket kontrollerrel a kézben, s a Mol Fehérvár FC labdarúgói is szívesen meccselnek a képernyők előtt. Az első keret játékosai közül most négyen, Hangya Szilveszter, Georgi Milanov, Boban Nikolov és Tamás Olivér is megmutathatják, mire képesek a pixel-pályán.

„Hangya Szilveszter csapatunkban a védelem jobb-, és baloldalán is jó teljesítményt nyújtott a szezonban, a négyszeres magyar válogatott labdarúgó így kellő önbizalommal és FIFA-s rutinnal várja az ellenfeleket. Georgi Milanov, a való életben több Bajnokok Ligája- és Európa-liga-meccsen is bizonyított már, a bolgár válogatott középpályástól pedig a kontroller sem áll távol. Boban Nikolov, a csapat észak-macedón válogatott középpályásának nem kell kétszer mondani, ha a kemény edzések után valami szórakoztató dologban kell részt venni, így, bár saját konzolja Szkopjéban maradt, „kölcsöncipőben” is vállalja a FIFA-s kihívást. A csapat fiatal magját pedig hátvédünk, Tamás Olivér képviseli majd, aki ezen a területen aligha nevezhető rutintalan versenyzőnek” – írta felhívásában a molfehervarfc.hu

De nem csupán egymás ellen fognak viaskodni a profi labdarúgók. A Mol Fehérvár FC közös játékra invitálja szurkolóit, a drukkerek is nevezhetnek a megmérettetésre. Április 27. és május 7. között lehet regisztrálni a www.efocigala.hu weboldalon. Azt, hogy ki csaphat össze a Vidi játékosaival, sorsolás dönti el. Az első mérkőzéseket május 7-én rendezik, s a találkozókat a jelenleg 10. legértékesebb magyar influencer, Nessaj közvetíti majd. A találkozók közben üzemanyag-utalványt, csapatmezt, meccslabdát és vásárlási utalványt is lehet nyerni, a gólokat pedig érdemes lesz rugdosni, mert minden egyes találattal növekszik az adományalap, melynek teljes összegét a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlja fel a klub.