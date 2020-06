A Vidi kapusa nem csak posztján végzett az élen

Egy ezüstérmet nyert csupán a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatával, azonban a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a teljes NB I-es mezőny legjobb játékosának bizonyult. Kovácsik Ádám meglepődött, mikor megtudta, hogy ő áll a 2019–20-as rangsor elején.

– Nem nagyon szoktam nézegetni az osztályzatokat, csak egy-egy mérkőzés után vagyok kíváncsi, hogy az adott mérkőzést hogyan értékelték. Azt tudtam, hogy félévkor a Fradi kapusa, Dibusz Dénes előttem volt, de utána nem figyeltem. Nagyon jó érzés persze. A HLSZ-től, a játékosok szervezetétől korábban már kaptam díjat, de ez azért is jólesik, mert ez nem olyan elismerés, hogy visszatekint az ember a teljes szezonra, és az alapján szavaz, s esetleg a friss élmények erősebbek, hanem minden meccset osztályoztak. A bajnokság elején hatból hat meccset nyertünk, amiben nekem is nagy szerepem volt, utána pedig kiegyensúlyozott teljesítményt tudtam nyújtani. Örülök, hogy ezt nemcsak én, vagy a kapusedzőm, Brockhauser István látta így, hanem az újságírók is. Büszke vagyok rá, kár, hogy ehhez nem társult olyan eredmény csapatszinten, mint amilyet szerettünk volna – beszélt a hátrahagyott szezonról az épp Zalakaroson pihenő 29 éves Kovácsik Ádám, aki ugyanakkor egy másik összevetés, az Instat-értékelés alapján Dibusz mögött végzett, viszont a szezon álomcsapatába Nego Loic, Lyes Houri és Armin Hodzic is bekerült.

Az egyéni elismerés kárpótolja valamelyest a trófeanélküliségben?

– Nekem az a lényeg, hogy mit nyerünk. Nem úgy fogok visszaemlékezni erre a szezonra, hogy „de jó volt, mert az enyém lett a legmagasabb pontátlag”, hanem sajnos úgy, hogy másodikok lettünk, kiestünk a Magyar Kupa elődöntőjében, s kiejtett a Vaduz az El-selejtezőben. Nem volt pozitív idény, ugyanakkor személy szerint nekem ez az eddigi legjobb, ha nem a legjobb szezonom volt. Voltak nagy védéseim, szerencsére nagyon kevés hibával játszottam. Remélem, jövőre is megtartom ezt a formát, s rá is tudok pakolni egy lapáttal, de jöjjenek hozzá a címek is!

Többször megemlítette a szezon közben, hogy picit többet várna a játékostársaitól a pályán…

– Általában akkor nyilatkoztam én, mikor a csapat nem nyert, s a meccs hevében lehet, hogy erősebben fogalmaztam. Az biztos, hogy csapatszinten nem úgy teljesítettünk, ahogy kellett volna, és sokszor azt hiányoltam, hogy 0-0-s állásnál komótosan játszottunk, aztán, mikor az ellenfél vezetést szerzett, rákapcsoltunk, de az már sokszor veszett fejsze nyele volt. A következő szezonban, remélem, sikerül átlépnünk az árnyékunkat, mert ha ritmustalanul játszunk, akkor nem fog kijönni a minőségbeli különbség. Ennél jóval több volt bennünk.

Két alappillér szállt ki a védelem tengelyéből, a visszavonuló Juhász Roland és a távozó Paulo Vinícius. Milyen lesz így a kilátás ön előtt?

– Négy éve vagyok kezdő kapus a Vidiben, és a meccseim 75 százalékát ezzel a két belső védővel játszottam le. Sok kapott gól nélküli meccsünk van, amit mi hárman számon is tartottunk. Örültem, hogy Roli góljával nyertünk a Fradi ellen úgy, hogy hátul nem kaptunk. Nehéz lesz őket pótolni, de a klub biztos megteszi a megfelelő lépéseket. Viszar Muszliu is nagyon jó hátvéd, ő egy biztos pont a védelemben, de belső védőt tud játszani Rus Adrián vagy Stopira is. Újra össze kell szokni a védelemmel, az biztos.