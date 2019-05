A Vidi eddig egyszer járt sikerrel a fináléban, most újra ünnepelne

Május 25-e. Méltó zárása a 2018–19-es labdarúgószezonnak. Az Európa-liga csoportkörében szerepelt, majd bajnoki ezüstérmet szerzett MOL Vidi FC a Magyar Kupáért száll harcba a Budapest Honvéddal.

Szombaton 19 óra 30 perckor immár hatodszor csap össze a kupagyőzelemért a fehérvári labdarúgócsapat. A piros-kékek eddigi öt Magyar Kupa-döntőjükből egyet nyertek meg, 13 évvel ezelőtt a Vasast tizenegyespárbajban győzte le az akkor FC Fehérvár néven portyázó együttes.

1982-ben az Újpesti Dózsa nyerte a szekszárdi döntőt 2-0-ra a Videoton SC ellen, 2001-ben a Debrecen 5-2-re nyert az Üllői úton, akkor Julinho és Zombori Zalán voltak eredményesek a Vidiből. 2006-ban is a Fradi otthona látta vendégül a kupadöntő résztvevőit, a Vasast 2-2-es döntetlen után tizenegyesrúgásokkal verte a Csertői Aurél vezette FC Fehérvár. 2011-ben a Puskás Ferenc Stadionban a Kecskemét 3-2-re győzött, Cukic öngólja mellett Nikolics Nemanja talált be. 2015-ben a Ferencváros egy sima 4-0-val zsebelte be a trófeát a Groupamában.

Érdekesség, hogy a fehérvári érdekeltségű kupadöntők – a legelső kivételével – nem maradtak jelenleg is a klubnál dolgozó hírvivők nélkül. 2001-ben még játékosként vett részt a Debrecen elleni fináléban a MOL Vidi FC másodedzője, Szalai Tamás. 2006-ban a sportmasszőr, Debreceni Tibor, illetve a csapat orvosa, Kovács Tibor dolgoztak a gárda mellett, ők a 2011-es és 2015-ös finálékon is ott voltak a stáb tagjaként. 2011-ben a kispadra ugyan nem ült le, de a keret tagja volt a most is bevetésre váró kapus, Tomás Tujvel, míg Elek Ákos részese volt a Kecskemét elleni finálénak. A legutóbbi, 2015-ös döntőn Vinícius, Kovács István, Stopira és Juhász Roland is a kezdőcsapat tagjai voltak. Akkor nem örülhettek, most vigasztalódhatnak. S önbizalmukat növelheti, hogy a Honvéd a most zárult pontvadászatban egyszer sem tudta megtréfálni a Vidit. Augusztusban Kovács, Huszti és Hadzic vették be a kispestiek hálóját, decemberben Juhász és Scsepovics góljaival nyert Marko Nikolics együttese, legutóbb pedig áprilisban Huszti Szabolcs a 89. percben döntött.

A kupa elhódítása nem csupán koronaként szolgálhat a mögöttünk hagyott szezon végén, hanem egyfajta gyógyírt is jelenthet. Vissza lehet vágni a 2017-ben, éppen Kispesten elbukott bajnoki aranyért.

A Groupama Arénában főszereplő lehet a szezon legjobb NB I-es játékosának választott Nego Loic, aki a Vidi összes tétmeccsén, azaz 56 mérkőzésen pályára lépett, s nagyrészt végig is játszotta az idény meccseit.

– Mindenekelőtt köszönettel tartozom a klub orvosi stábjának és az edzőknek is, hiszen az ő munkájuk is kellett ahhoz, hogy a szezon szinte összes meccsén pályára léphettem. Eszembe sem jutott az, hogy esetleg pihenőt kérjek, és emiatt kihagyjak egy-egy meccset. Amikor Angliában játszottam, akkor gyakorlatilag a bajnokságban szereplő összes csapat kispadját nagyon jól ismertem, hiszen rengeteg időt töltöttem el azokon. Mindig is játszani szerettem volna, most pedig nagyon élvezem, hogy azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, vagyis futballozhatok. Boldog vagyok itt, a Vidiben, és a családom is nagyon jól érzi magát Magyarországon. Fontos számomra, hogy olyan klubban szerepelhetek, amelyik minden évben a bajnoki címért küzd, és ott van a nemzetközi porondon is. A Vidi egy remek klub, egy remek stábbal. Két évvel ezelőtt a Bp. Honvéd ellen elveszítettük a bajnoki döntővel felérő utolsó, mindent eldöntő mérkőzést, most itt a lehetőség, hogy visszavágjunk nekik. Igaz, hogy azóta ötször is legyőztük őket a bajnokságban, de egy döntő, az mégis­csak döntő, nem hasonlítható semmihez sem. Nagy meccs lesz, készen állunk rá! – mondta az M4Sport kamerái előtt a francia–magyar szélső.

A MOL Vidi FC veretlenül jutott el a Magyar Kupa döntőjéig. A 64 közé jutásért a Cigánd SE-t 2-0-ra, a 32 közé kerülésért a Vácot 3-1-re verték a fehérváriak. A Budafoki MTE 2-1-es legyőzésével léptek a 16 közé a fehérváriak, a nyolcaddöntőben pedig már két meccs döntött. A Taksonyt idegenben 1-0-ra, itthon 3-0-ra győzte le a Vidi. A legjobb nyolc között a Ferencvárost is kettős győzelemmel búcsúztatta a piros-kék egylet (2-1, 2-0), majd az elődöntőben a DVSC-t fektette két vállra (1-0, 3-0).