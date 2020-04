A Videoton Baráti Kör Egyesület rendhagyó húsvéti üdvözletét videóban mutatja meg

Rendhagyó locsolás a VBKE-nél

Kedves Vidi Szurkolók! Tegnap a felnőtt csapatunk videójával kívántunk kellemes húsvéti ünnepeket.A rendkívüli időkben is fontosnak tartom a hagyományőrzést, ezért felkértem az U7-U9 –es csapatainkhoz tartozó szülőket, hogy most se hagyjuk elhervadni a lányokat.Segítsenek, és idén online módon tegyük meg! Ma fogadjátok nagy szeretettel a legkisebbek, az U7-U9 csapataink tagjaitól az ez alkalomból összeállított locsolási jókívánságainkat! Köszönöm a szülők közreműködését és a gyerekeknek a fantasztikus locsolóverseket!Szerintem jól sikerült :)A kislányok is nálunk fociznak! Hajrá Videoton! Húsvéti üdvözlettel:Juhász László Alapító

Közzétette: Videoton BKE – 2020. április 12., vasárnap