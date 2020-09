A vezetőedző szerint a fiatalok jól illeszkednek az együttesbe

Az edzőmeccsek tapasztalatait igyekszik hasznosítani az Alba Fehérvár kosarasainak vezetőedzője, Forray Gábor. Szerinte haladnak az építkezésben.

Az elsős és a harmadik edzőmeccsük elmaradt, a Veszprém és a Zalaegerszeg lemondta az összecsapást a pandémia miatt, azonban a Kaposvár és a Debrecen ellen pályára léptek a kék-fehérek. A somogyiakat 73-63-ra verték a Gáz utcában. A hétvégén kétszer volt jelenése a koronázóvárosi egyletnek, szintén az Alba Regia Sportcsarnokban, mindkétszer a DEAC várt Markovicsékra. Az első derbit tulajdonképpen magabiztosan, 74-62-re nyerték a hajdúságiak, a második találkozón javított az Alba, nívós küzdelemben győztek 76-74-re, az utolsóként érkező amerikai vendégmunkás, Esa Ahmad utolsó pillanatokban szerzett duplájával.

– Az első meccsen elszenvedett vereségnek megvolt az oka, komoly, erőnléti munkából jöttünk, tompán mozogtunk. Az első félidőben nem játszottunk rosszul, jó ritmusban kosaraztunk, vezettünk. Aztán a látogatók feljavultak, a negyedik negyed derekán hullámvölgybe kerültünk, az ellenfél kihasználta hibáinkat, elvesztettük a mérkőzést. Ez bosszantott, a tapasztalt játékosaink ugyanúgy hibáztak, ahogy a fiataljaink. A DEAC jobban játszott, frissebbek voltak, azzal együtt is, hogy előzőleg utaztak – mondta Forray Gábor.

A keletiek elleni második mérkőzésen hatalmas küzdelemben javítottak a fehérváriak, bár sokáig vesztésre álltak, a szombati találkozón a végjátékban sikerült felülkerekedniük.

– Minden győzelemnek örülünk, ugyanis az jót tesz a morálnak, a csapategységnek, a hangulatnak. Az eredmény a felkészülési időszakban azonban másodlagos, az viszont döntő, hogy legyen karaktere a csapatunknak. Két alapemberünk hiányzott a rotációból, Curry még a térdével bajlódik, Csorvási Milánnak pedig megszületett második gyermeke, szabadságot kapott a hétvégére.

A hazaiak olyan összeállításban szerepeltek, ahogy korábban nem, az összeszokottság hiányzott a játékukból.

– Labdákat adtunk el, rossz dobásokat választottunk, védekezésben nem értettük meg egymást. A Debrecen erős csapat, komoly, támadó potenciállal, biztosra veszem, meghatározója lesz a bajnokságnak, ahogy mi is. Viszonylag kevés, 74 ponton tartottuk őket mindkét találkozón, a második meccsen a védekezésünk jobb volt, koncentráltabban játszottunk, ezzel tudtunk nyerni. Támadásban is sikerült előrelépnünk az egy nappal korábbi teljesítményünkhöz képest. Lényeges, hogy nem sérült meg senki, továbbá pozitívum, hogy éles helyzeteket tudtunk gyakorolni, a második derbi az utolsó másodpercben dőlt el a javunkra. A fiatalok ismét megtették a magukét, az ikrek, Takács Martin és Milán jól teljesített. Lukács Norbert végre pályára lépett, mivel a nyáron egy hónapot ágyban töltött, még nincs tökéletes állapotban, de halad előre. Vojvoda Dávid nagy értékünk, a képességei különlegesek, Markovics Luka kiváló csapatkapitány, mindig hoz energiát a játékunkba, nem csak támadásban, védekezésben is, továbbá fontos lepattanókat szerez. A légiósok egyre jobban beilleszkednek, Frank Turner pénteken sok hibával játszott, másnap remekül dirigálta a társakat. Stacy Davis erős és hasznos, ő feltétlenül kellett ahhoz, hogy ritmust találtunk és fordítottunk a második mérkőzésen. A palánk alatt Ahmad is belelendül, egyre ponterősebb.