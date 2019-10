A végjátékban maradtak alul

Rangadót vesztett a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata az NB I/B Nyugati csoportjában. A Kozármisleny SE elvitte mindkét pontot a Velencei-tó partjáról.

Gárdony-Pázmánd NKK– Kozármisleny SE 28-30 (12-16)

Gárdony, 80 néző.

Gárdony: Nagy É. – Hrabovszky 4, Vernes 5/3, Győrffy 2, Fundák 3, Czuczu 3, Karsai 5/1, Hatala 1, Nagy A., Blazsek 5, Ágoston, Szűcs, Piazza. Vezetőedző: Pinizsi Zoltán.

Igaz, a Kozármisleny alakulatát is sérülések tizedelik, de Pinzsi Zoltán sem lehetett boldog, mikor konstatálta a rangadó előtt, hogy a Gárdony mindössze 13 játékost, köztük egy kapust tudott nevezni a meccsre a megengedett 16 helyett. Az első félidőben nem is igen találta a ritmust a tóparti hölgykoszorú. A szünetre összeszedett négygólos hátrányt azonban fordulás után sikerült ledolgozniuk Blazsek Alexandráéknak, sőt, kihasználva azt, hogy a mislenyiek belefáradtak a maguk által diktált tempóba, fordítottak is. Azonban a Kozármisleny extrát nyújtott a végjátékban, a pontos támadások mellé kapusbravúrok párosultak, míg a Gárdony elfáradt a végére, ziccert rontott, mikor egyenlíthetett volna, s pont nélkül maradt.