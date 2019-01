A Vasas ellen előztek a Titánok

Túlórában ugyan, de teljesítette a kötelezőt Kiss Dávid alakulata a jégkorong Erste Liga alapszakaszának szerdai játéknapján. A tabellán immáron hetedik fehérváriak azonban nem sokat pihenhetnek, pénteken 18.30kor a Vienna Capitals II együttesét fogadják.

Ami a DEAC ellen még nem jött össze, az a Vasassal szemben már igen: a Fehérvári Titánok brigádja pontszámban beérte megyénk másik élvonalbeli jégkorongcsapatát, a Dunaújvárosi Acélbikákat. A pontazonosság az Ördögöknek kedvez, így Gyenes Dávidék már az előkelő hetedik pozícióból küzdhetnek meg a bécsi sereggel pénteken este. A hatodik Gyergyó is lőtávolon belül van, de a székelyek két meccsel kevesebbet vívtak a kék-fehéreknél, így a koronázóvárosiak, ha minden jól megy, akkor négy bónuszponttal, hetedikként várhatják a középszakasz alsóházát. A székesfehérvári társaság még négyszer korcsolyázik jégre, az említett Vienna-derbit követően Angyalföldre, majd Dunaújvárosba látogat, végül január 20-án, vasárnap hazai környezetben látja vendégül az UTE együttesét.

– Egy kicsit változtattunk a hozzáállásunkon – kezdte értékelését Kiss Dávid vezetőedző –, mert az első harmadban fáradtnak éreztem a csapatot, és fejben sem voltunk igazán koncentráltak. Ezen változtattunk, ami végül meghozta az eredményét, és kiegyenlítettünk. Megvoltak a helyzetek, hogy itthon tartsuk a három pontot rendes játékidőben, de ma ennyi volt bennünk – mondta a fiatal tréner.

A vendég osztrákok gyakorlatilag be vannak betonozva a kilencedik helyre a táblán, se előre, se hátra nem mozdulhatnak. Ettől függetlenül veszélyes lehet Heiskanen Santeri brigádja, ezt a negyedik Brassó is tudja tanúsítani, a Farkasokat 2-1-re gyűrte le a Capitals II legutóbb. Ráadásul a látogatók soraiban olyan EBEL-rutinnal bíró játékosok is lehetőséget kapnak, mint a 38 éves Philippe Lakos.