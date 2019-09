A tabella élére léphetnek

A válogatott szünet után újraindul a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II., amelynek 8. fordulójában a Szeged vendégeként lép pályára a Csákvár együttese.

Némi túlzással élve még arra kell majd vigyázniuk a kedvenc csapatukat még Csongrád megyébe is követő csákvári vendégszurkolóknak, hogy ne dőljenek neki a még nedves festéknek. A Szeged-Csanád Grosics együttese ugyanis vadonatúj stadiont kapott otthonául a nyáron, más kérdés, milyen arányban sikerül majd hétről hétre nézőkkel megtölteni. Annyi biztos, hogy a csákvári futballisták ott lesznek a létesítményben, és ha már ott lesznek, három pontot érdemlő produkciót nyújtanának majd. Az előzetes papírforma mindenképpen a Fejér megyei együttes győzelmét jósolja, hiszen Baracskaiék öt győzelemmel és egy vereséggel állnak – egy mérkőzéssel kevesebbet játszva – a Budafok mögött a tabella második helyén, míg a szegediek a 18. helyet foglalják el.

– A kéthetes pihenőt követően hétfőtől visszaálltunk a rendes bajnoki kerékvágásba. Érthetően jó a hangulat az öltözőben. Egy rossz szavam sem lehet a srácokra, mindenki rendkívül motiváltan, jól dolgozik. Sérülés nem nehezítette az elmúlt napok munkáját, csupán korosztályos válogatottainkat kellett nélkülöznünk. Szerencsére ők is egészségesen tértek vissza, és annak rendje, módja szerint be is kapcsolódtak az edzésekbe. Nem mindennapi mérkőzés következik – nyilatkozta a klub honlapjának Visinka Ede vezetőedző.