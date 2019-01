A német mentalitást ültetheti át csapatába az új mester, Radoki János

A Puskás Akadémia FC labdarúgó csapata az új évet új vezetőedzővel kezdi. Az OTP Bank Ligában a 9. helyen álló gárda vezetése a múlt héten bejelentett Radoki Jánost csütörtökön mutatta be.

– Tóth Balázs sportigazgatóval közösen december közepén vettük fel a kapcsolatot vezetőedzőnkkel. Felkészült szakembert ismertünk meg személyében, aki, amikor tudomására jutott, hogy érdeklődik iránta a PAFC, akkor vette a fáradságot, és utánanézett a klubnak, korrekten, felkészülten érkezett a megbeszélésre. Nagyon jó benyomást tett, mi a tulajdonosi körrel megosztottuk tapasztalatunkat, és így került sor a szerződtetésére, amely két és fél évre szól. Úgy gondolom, hogy a csapat előre fog lépni a vezetésével – tájékoztatott Komjáti András sportigazgató a szerződés előzményeiről.

A 46 esztendős Radoki János móri születésű, kisgyermekkorában családjával települt Németországba, ahol játékosként Augsburgban, a Greuther Fürthben, az Oberhausenben és az Ulmban szerepelt.

– Negyvenöt évvel ezelőtt mentünk ki szüleimmel Németországba, ott kivettek egy éttermet üzemeltetésre, és ez éppen egy futballpálya tőszomszédságában volt. Ez meghatározta az életemet, amely mindig a futballal volt kapcsolatban. A szívem a focié, és ezt az általam végzett munkában is szeretném érvényesíteni. Nem voltam ugyan a legjobb futballista, de mindig igyekeztem, hogy a legjobb tudásomat nyújtsam. Jól tudtam védekezni, és a taktikát is próbáltam a legmagasabb szinten elsajátítani. Ralf Ragnicktól (az RB Leipzig mestere – a szerk.), illetve Armin Vehtől tanultam a legtöbbet – tudtuk meg.

Kissé töri ugyan a magyart, de folyamatosan és nagyon szimpatikusan kommunikált a szakember, aki elmesélte, hogy édesapja halála után már kevesebbet beszélte nyelvünket, de mindig szívesen tért vissza rokonlátogatóba Mórra.

Az FC Augsburg akadémiáján kezdődött edzői pályafutása, ennek felépítésében döntő érdemeket szerzett, majd Heidenheimen át, az UEFA Pro Licence elvégzése után vezetett az útja a Greuther Fürth csapatához, amellyel hasonló utat járt be, mint Augsburgban.

– Nehéz helyzetben volt a Fürth, felkértek, hogy irányítsam a csapatot, mely közel került a kieséshez a Bundesliga II-ben. Bár ezt követően nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de azóta is folyamatosan képzem magam. Magyarországon két éve jártam, megismertem a Puskás Akadémiát, érdekelt az itt folyó szakmai munka, melyet kiválónak ítéltem. Azt is megnéztem, hogy a németek mit tudnának tanulni a magyaroktól, mindig azt keresem, hogyan lehetne még jobban élni a lehetőségekkel a pályán.

Megismerhettük a tréner rendkívül markáns edzői filozófiáját is, aki elmondta, hogy több edzést, és az MTK–PAFC bajnokit is a helyszínen tekintette meg.

– Ha egy házat építek, a pincével kezdem, az alapok nélkül nem tudjuk felhúzni a tetőt, azaz a védekezés számomra is rendkívül fontos. Ugyanakkor a letámadásos támadófutball mellett köteleztem el magam, amelyben óriási szerepet kap a futómennyiség, csakúgy, ugyanakkor a támadások felépítéséhez rengeteg labdás gyakorlat kell – hangsúlyozta a Bicskei Bertalantól játékosként még válogatott meghívót is kapó szakember.

Mindenesetre fel van adva számára a lecke, hiszen mindössze egy hónap áll rendelkezésére a Mol Vidi elleni bajnokiig, ám erre hazai környezetben, majd a spanyolországi edzőtáborban igyekszik legjobban felkészíteni csapatát.

– Mindegy, hogy az első vagy az utolsó öt helyezett ellen játszunk, minden meccsen egyetlen célunk van: a győzelem! – tette hozzá.

