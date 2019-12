A NEKA ellen zárnak

Pontot rabolt a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata Csurgóról az NB I/B 10. fordulójában, s szombaton hazai környezetben bravúrgyőzelemmel vonulna téli pihenőre.

A Gárdony-Pázmánd NKK együttese az üdvözítő zárás reményében utazott az idén masszív csapat benyomását keltő Csurgóhoz, s Virincsik Anasztázia tanítványai nem is tértek haza pont nélkül. Bár kicsit szívhatják a fogukat a tóparti hölgyek, mert a fél­időben még öt góllal (10-15) vezettek, azonban fordulás után megállt a tudomány, s mindössze hat gólt termeltek, a Csurgó pedig hatalmas hajrával döntetlenre mentette a találkozót, 21-21. A gárdonyi csapatból kiemelkedett a hét gólig jutó Czuczu Frida, valamint a négy találatot szerző Karsai Roberta, de a szombaton 18 órakor kezdődő hazai szezonzárón minden egyes játékostól extra teljesítmény kell, hogy elkapják a NEKÁ-t.

Balatonbogláron nevelkedik a magyar kézilabda-utánpótlás krémje, s a fiatal hölgyek mindössze két ponttal maradnak el a listavezető s a feljutásra leginkább esélyes Budaörstől. A Gárdony három győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel a tabella 9. helyén áll, de egy esetleges bravúrgyőzelemmel – no meg a riválisok botlásával – több pozíciót is feljebb léphetnek a téli szünet előtt. Az osztály másik Fejér megyei alakulata, a hetedik helyen álló Dunaújvárosi Kohász KA U19-es csapata a sereghajtó Szombathelyi KKA U19-es gárdáját látja majd vendégül.

Vezető képünk illusztráció!