A Mol Fehérvár FC tovább fűzné diadalláncát

Rangadót vív az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. hatodik fordulójában a listavezető Mol Fehérvár FC. Rangadó lesz, még akkor is, ha a Budapest Honvéd beragadt a rajtnál.

A májusi magyarkupa-döntő után először találkozik a Honvéd és a Vidi. Még élénken élnek a szép emlékek: a fehérváriak 2-1-re nyertek a Groupama Arénában rendezett kupadöntőn, s így a koronázóvárosban őrizhetik jövő májusig a díszes trófeát. A kispestiek egyébként sem tarthatják kellemes ellenfélnek a Vidit, az utóbbi időkben nem sok babér termett számukra a piros-kékekkel szemben. Igaz, az örök mérleg Honvéd-fölényt mutat a bajnoki összecsapások tükrében, 46 kispesti siker és 18 döntetlen mellett a Fehérvár 39 győzelmet aratott, az előző 15 összecsapásból tízet nyert meg a Vidi, két alkalommal osztoztak a pontokon, míg a fővárosiak csak háromszor örülhettek. Egyszer azonban nagyon, 2017. májusában a „bajnoki döntőn” fricskázták meg az akkor Henning Berg dirigálta Videotont, s elhappolták az aranyat a fehérváriak elől.

Szombaton 17 órakor a két klub 104. bajnoki mérkőzését vívja a kispestiek albérletében, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Kijelenthető: a Mol Fehérvár FC az esélyesebb a győzelemre, hiszen Marko Nikolics alakulata minden ellenfelét – Kaposvár, Puskás Akadémia, Diósgyőr, Paks, Kisvárda – két vállra fektette eddig, míg a Honvéd alaposan beragadt a rajtnál. A DVTK-tól (1-2), a Pakstól (1-3), a Kisvárdától (1-3) és a DVSC-től (2-3) is kikaptak az új olasz tréner, Gianni Sannino fiai, első pontjaikat épp legutóbb, az Újpest legyőzésével (3-2) gyűjtötték be.

Nincs mit azon csodálkozni tehát, hogy bizakodóan várja az összecsapást a Vidi északmacedón középpályása, Boban Nikolov.

– Folytatnunk kell a jó sorozatot, amellyel elkezdtük a pontvadászatot – mesélte Boban Nikolov a molfehervar.hu-n. – Nehéz mérkőzés következik a Honvéd ellen, de ha olyan szinten játszunk, amilyenen korábban is, akkor győzni fogunk. Másfél éve, amióta én a Vidinél vagyok, mind a hatszor nyertünk ellenük. Ez, és az első öt forduló önbizalmat kölcsönöz nekünk, de ugyanakkor fontos, hogy továbbra is két lábbal a földön maradjunk.

Nikolov jól látja, az álmodozások kora még nagyon messze van. Azért sem árt óvatosnak lenni, mert a Budapest Honvéd a gyengébb szezonkezdet után erősített a napokban. Az El-selejtezőn súlyos sérülést szenvedett Levkovics kapus helyére szerződtette a fehérváriak portását, Tomas Tujvelt, leigazolta a Dinamo Bukarest védőjét, Naser Alijit, a héten pedig visszatért Kispestre a világjáró, korábbi válogatott középpályás, Vadócz Krisztián. Érzékenyen érintheti azonban a vörös-feketéket, hogy Davide Lanzafame és Patrick Ikenne-King sem lesz hadra fogható szombaton.

A makulátlan mérlegüket továbbra is őrizni igyekvő fehérváriaknál nincs új maródi. Géresi, Vinícius és Fiola csak a lelátóról szemlélődnek, ugyanakkor Funsho Bamgboye edzésben van, bár továbbra is csak a társaktól külön gyakorol. Az egyelőre rejtély, hogy Nikolics mester bedobja-e a szünetben szerződtetett szerb középpályást, Danilo Panticsot. Az azonban biztos, hogy a pénteken leigazolt, Fehérváron született és a Sárszentmiklós SE után a Videoton-Főnixben nevelkedett 20 éves csatárt, Szabó Leventét nem veti be a Vidi. Az utóbbi négy évet Olaszországban, az Atalanta, és a Genoa utánpótlásában töltő támadó a kooperációs szerződés kertében Budaörsön szerepel majd.