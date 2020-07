A martoni kézisek megérezték a leállást

A Martonvásári KSE utánpótláskorú játékosai jelenleg a megérdemelt nyári szünetüket töltik, ám a hónap derekán elkezdik a felkészülést. Sajnos a kényszerszünet nem maradt következmények nélkül a serdülőknél.

Adácsi Franciska, a gyerekek vezetőedzője lapunk megkeresésére elmondta, hogy már csak néhány hét választja el őket az intenzív alapozástól. Mint mondta, most kell feltöltődni, mert kemény edzések várnak a serdülő korosztályra.

– A fiúk jelenleg nyári szüneten vannak, a tréningek július 20-án startolnak el heti három alkalommal. Fókuszban az alapozás áll, hogy a játékosok megfelelő fizikai állapotban kezdhessék meg a reményeink szerint teljes szezont – kezdte nyilatkozatát, majd a részletes tervet is ismertette a következő időszakra.

– Az első héten az állóképesség fejlesztésén lesz a hangsúly szabadtéren, majd a következőben már termi gyakorlásokat is beiktatunk. Hasonló lesz program a harmadik héten is, majd az intenzív periódust az augusztus 10–14. között helyben, Martonvásáron rendezendő hagyományos edzőtáborral zárjuk le. Itt sem lesz lazsálás. Napi három alkalommal tréningezünk, természetesen ügyelve a folyamatos energiabevitelre. Itt már minden lesz: állóképesség, erő­fejlesztés, technika, taktika és rengeteg labdázás! Nagyon élvezetes lesz! – tette hozzá.

Az utánpótlásedző hangsúlyozta, hogy mindezekre szükség van, ugyanis a fiúkra kemény idény vár. Egyrészt mire kezdődik a szezon, addigra pont fél év telik el az utolsó meccsük óta, ami nagyon sok idő! Másrészről a koronavírus miatti kihagyást nagyon megsínylették, sajnos többen a fiatalok közül már nem tértek vissza a pályára, ami nagyon fájó dolog.

– Az olyan kis csapatok, mint mi, szenvedték meg szerintem a legjobban a távolmaradást, a kényszerszünetet. A játékosok benne voltak a mókuskerékben, ami vitte őket előre, és nagyon élvezték a kézilabdát, de sajnos mivel tinédzserek, így a leállás után megérezték a szabad hétvégék ízét is, ezért megfogyatkoztunk! Bízom benne azonban, hogy érkeznek majd újak, vagy néhányan visszatérnek a régiek közül a nyár folyamán. Nálunk mindenki előtt nyitva van az ajtó! – emelte ki.

– A serdülő csapatunk vi­szonylag új, hiszen a 2019/2020-as szezon volt az első nekik, sajnos az is csonkára sikerült! Ifi csapatunk az ötödik szezonját kezdi meg, így nekik is sokszor kellett szinte a nulláról kezdeni, de mindig megoldották, és dolgoznak tovább! A korosztályváltás miatt is nehéz helyzetben vagyunk, a kiöregedők feljebb léptek. Nem szeretnénk, a megmaradt srácokat veszni hagyni. Várjuk a jelentkezőket!