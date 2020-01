A középszakasz előtt

Gyorsan fel kell állni a Hokiklub Budapesttől kapott pofonból, és össze kell magát szedni a Dunaújvárosi Acélbikáknak, hogy az alapszakasz utáni középszakaszhoz még érdemben hozzá tudjon szólni a Duna menti alakulat.

Utolsó mérkőzését játssza ma Miroslav Ihnacak legénysége, és stílusosan drámaira is sikerült a végjáték.

Nemcsak hogy méretes, de a lehető legrosszabb pillanatban is szaladt bele ebbe a zakóba a DAB – az alapszakasz dobogós helye a Hokiklub Budapest elleni 5-0-s vereség után már matematikailag is elérhetetlen az Acélbikák számára, így nincs más dolga Somogyiéknak, mint beletörődni a sorsukba, és gondolataikat az Erste-liga középszakasza felé terelni, ahol végre kiküszöbölhetik azt a valóban rapszodikus formát, melyet most már hónapok óta nyújtanak a ligában.

A fővárosi kitérő egy kissé érthetetlen fiaskóba torkollott – ugyanezt a HKB-t (igaz, szenvedve, de) legyőzte hazai környezetben 2-1-re a piros-fehér gárda, majd a listavezető Csíkszereda eszén is túljárt. Ekkor joggal gondolhattuk, hogy az utolsó pillanatokra mégiscsak kikerült az a bizonyos 36. porszem is a gépezetből, s végre megvan az a játék, amellyel ha az utolsó pillanatban is, de dobogóra érhetnek Miroslav Ihnacak tanítványai. Ehelyett olyan érzése volt az egyszeri nézőnek a találkozó első pillanatától kezdve, mintha már előre feladták volna az esélyét annak, hogy a legjobbak közt zárják a szezont.

Csak a Schiller Vasas HC, a DEAC és a Corona Brassó csapatai játszanak két meccset még a szezonban – ezekből utóbbi kettő az újvárosiak előtt helyezkedik el, legutóbbi pedig egyenesen a Bikákhoz jön vendégségbe.

Sok jót itt sem remélhetnek a hazaiak, hiszen nem állnak rózsásan az egymás elleni párharcok során a székelyföldiekkel szemben – legutóbb éppen Mikulás napján találkoztak a DAB kétmeccses erdélyi túrájának első állomásán, ahol sima vereséget is szenvedtek az otthon játszó Brassó ellen.

Az utolsó párharca tét nélküli az Acélbikáknak, a forma szempontjából azonban mégis igen fontos – mindenképpen jó játékra emlékezve kell megkezdeni a középszakaszt.