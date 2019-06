A középdöntőig jutottak Szabóék

Az ARAK sprintere, Szabó Dániel két jó futással rukkolt elő a II. Európai Játékok atlétikai versenyén. A magyar csapat a középdöntőben fejezte be a viadalt.

Új szelek gubancolják a sportok királynőjének aranyfürtjeit. A minszki II. Európai Játékokon rendhagyó rendszerben, új csapatverseny keretében viaskodnak az atléták. A dinamikus új atlétika (röviden DNA) lényege, hogy csapatok – jelen esetben nemzetek – versenyeznek egymással négy női (100 m, 100 gát, távolugrás, gerelyhajítás) és három férfiszámban (100 m, 110 gát, magasugrás), valamint két vegyes váltóban (4×400 m, üldözéses mix vegyes váltó). A vasárnapi selejtezőből túljutó magyar egység a negyeddöntőben a dán, az ír, a ciprusi, a bolgár és a portugál csapattal viaskodott, s a luzitánok mögött a még kvalifikáló második helyen lépett a középdöntőbe. Az ARAK sprintere, Szabó Dániel által szerzett hat pontra is szüksége volt a magyar csapatnak a továbbjutáshoz. Az Európai Játékokon egyedüli fehérvári atlétaként versenyző Szabó a 100 méteres síkfutásban negyedik helyen ért célba, 10.63-as ideje 1 századdal maradt el a második, és 1 ezredmásodperccel a harmadik helyezett futóé­tól. A szerdai középdöntőben a négy selejtezőcsoport győztesei mellett a három negyeddöntő legjobb válogatottjai jutottak.

A 100 méteres síkfutással kezdődött a program. Szabó Dániel rajtolt a legjobban, azonban a táv során elmentek mellette a riválisok. Ugyan megjavította a negyeddöntős idejét, 10,56-ot futott, de ezzel is a csoport sereghajtójaként ért célba, s két pontot szerzett a csapatnak. A csehek, a spanyolok, az olaszok, a fehéroroszok és az oroszok ellen nem volt könnyű dolguk a magyaroknak. A távol­ugró Farkas Petra harmadik helyével 7, a 100 méteren futó Sorok Klaudia ötödik pozíciójával négy pontot hozott. A 4×400-as vegyes váltó a hatodik helyen zárt. Moravcsik Angéla a gerelyhajítás során hat pontot szorgoskodott össze, Eszes Dániel pedig ötödikként négy pontot zsebelt be a 110 méteres gátfutás végén Bakosi Péter valamicskét hozott a magasugrásban, az első helyen zárt. Kerekes Gréta is az esélyesek között robogott a 100 gáton, 13,27 mp-et futott, ezzel a második lett, s 10 pontot termelt. Az üldöző váltó sem tudta feljebb repíteni a magyar egységet. Így nem maradt igazán esélye a válogatottnak arra, hogy beférjen a két csoport összevetésének legjobb hat csapata közé. Akik pedig a döntőben viaskodhatnak.