A korosztályos válogatott Dala Martin az Aston Villánál vendégeskedett

Ötévesen, 2009-ben kezdett el futballozni a Főnixben, míg a kapuba először három évvel később, a Vidiben állt be. Azóta a 15 éves hálóőr a Fehérvár csapatából és a korosztályos válogatottból is kirobbanthatatlan.

A múlt hetet Nagy-Britanniában, az angol Premier League-ben szereplő Aston Villánál töltötte Dala Martin, a Mol Fehérvár FC utánpótláskorú labdarúgókapusa, aki napi két edzésen, valamint egy edzőmeccsen bizonyíthatott a birminghamieknél.

– A Főnix Gold FC-ben kezdtem a futballt kispályán, ahol Kovács Attila és Szoboszlai Zsolt voltak a nevelőedzőim. Természetes volt, hogy sportolok, édesapám, Dala Géza NB II-ig jutott a Csákvárral, valamint a francia ötödosztályban is futballozott. Édesanyám, Gabnai Melinda a magyar élvonalban kézilabdázott, 1995-ben KEK-et nyert a Laurencz László dirigálta csapatban. Balátlövőként juniorválogatottságig vitte, a dunaújvárosiak mellett Székesfehérváron és a Vasasban szerepelt. A hétéves húgom is aktívan sportol, Sára az Alba Fehérvár KC utánpótlásában kézilabdázik. A szüleim nem helyeztek nyomást rám, sőt, anyukám eleinte – három éven át – nem is engedte, hogy kapus legyek. Ő mezőnyjátékos volt, úgy ítélte meg, a hálóőr- lét unalmas, kevéssé mozgalmas, mint a kinti posztok bármelyike. Valamint a felelősség is nagyobb, ha gólt kap, azon elmehet rajta a mérkőzés.

Csatárból lett kapus

Dala – akit édesapja egyik barátja az angol túra óta Aston Martinnak becéz – eleinte csatárként szerepelt a Főnixben, ahonnan öt év múltán került a Vidibe. A piros-kékeknél már nem elöl ontotta a gólokat, egyre hátrébb húzódott.

– Nem nagyon volt kapusunk a Főnixben, mindig másnak kellett a vonal elé állnia. A társaim szívesen vállalták, de igazán egyikük se akart hosszabb távon ott maradni. Nekem viszont megtetszett, ügyesebb is voltam a többieknél. Később az UEFA-kupa-döntős csapat két egykori játékosa, Borsányi István és Vadász Imre volt a két edzőm, de Milinte Árpádnak és Hegedüs Ferencnek is sokat köszönhetek. A Sóstón már kizárólag kapusként szerepeltem. Nem is vágytam vissza a mezőnybe. Az első időszakban nem én voltam az első számú az U 11-12-es gárdában, feleztem a társammal. Ő aztán abbahagyta, 2013-tól velem kezdődött a korosztályos együttesek összeállítása. Az U14-es gárdával bajnokok lettünk, én voltam a csapatkapitány, az U15-ös válogatottban pedig most májusban mutatkoztam be. Belvon Attila szövetségi edző csapatával Finnországban, egy nemzetközi tornán vettünk részt, ahol a szlovákoktól 2-1-re és a finnektől 4-0-ra kikaptunk, mindkét meccsen én védtem. Végül 4-1-re vesztettünk a lengyelek ellen, ott már a ferencvárosi Mergő Szabolcs állt a kapuban. Azóta nem lépett pályára a válogatott, több mint valószínű, hogy legközelebb is meghívót kapok.

Elégedettek voltak vele

Az Aston Villához egy menedzserirodán keresztül jutott, a Szoboszlai Dominikot is képviselő Esterházy Mátyás ajánlotta be a briteknek.

– Takács Roland utazott ki velem a szigetországba. A birminghami klub vezetői láttak rólam egy anyagot, majd úgy döntöttek, meginvitálnak. Egy hetet készültem velük az egyesület edzőközpontjában, a külvárosban. Egy edzőmeccsen, a South Shields ellen léptem pályára, 5-2-re nyertünk. Elégedettek voltak velem, az akadémia vezetője és kapus­edzője azt mondta, figyelni fognak, az új szezonban megnéznek a hazai bajnokikon. Ha minden jól alakul, jövő nyáron is kimehetek hozzájuk. Szerződést a koromnál fogva nem köthettünk, ugyanis futballista csak 16 éves kor után kötelezheti el magát külföldi csapattal. A kommunikációval nem volt gond, az angol jól megy. A Teleki Blanka Gimnáziumban tanulok matematika tagozaton. Idén volt már részem tanulmányi és sportsikerben egyaránt, megkaptam a Jó tanuló, jó sportoló díjat.

Futballistaként álma, hogy egyszer bemutatkozhasson a felnőtt nemzeti tizenegyben, valamint a négy topbajnokság egyikébe szerződjön. Elsődleges cél Anglia. A kedvence a Chelsea, ebből következően a pályafutását nemrég befejező portásra, a cseh Petr Czechre néz fel. Ha a londoni sztárcsapat nem jön össze, Martin az Aston Villával is megelégszik.