A klub elnöke szerint a korábbi nívó a jövőben is tartható

Új, név­adó szponzort jelentettek be, ami jelentős segítséget jelent. A Hydro Fehérvár AV19 az előttünk álló szezonban is a rájátszást tűzte ki célul.

Megkezdte a felkészülést a fehérvári hokicsapat. Mindenki a fedélzeten.

– A C pályán zajlik a munka a finn edzőpárosunk vezetésével. Hat új légióssal vá­gunk neki a szezonnak, három csatár, két védő és egy kapus érkezett. Az előző évekhez képest ez kisebb mozgást jelent, törekszünk az állandóságra, az idei keret összeállításánál a szakmai team elsődle­ges szempontja volt, hogy EBEL-­tapasztalattal rendelkező, ál­ta­lunk ismert játékosokat szerződtessünk, akik ismerik a ligát, a csarnokunkat, vala­mint illeszkednek a játékrend­szerünkbe. Ez döntően sikerült is – mondja Gál Péter Pál, a klub elnöke.

Tavaly az alapszakaszt követően rájátszást érő helyen végeztek, nem kellett küzdeni az alsóházban. Vélhetően ez a cél ezúttal is.

– Úgy gondolom, a cél hosszútávon az, hogy stabilizáljuk helyünket a playoff-ban rendszeresen szereplő együttesek között. A tavalyi idényünk egyértelműen siker, hiszen hatalmas küzde­lemben estünk ki a liga krő­zusa, a Red Bull Salzburg el­len a negyeddöntőben. Nem először kerültünk a rájátszásba, de kétszer egymás után még soha nem sikerült. Most ezt szeretnénk megvalósítani.

Új szponzor érkezett, illetve visszatért a régi. Ez nyilván emeli az esélyeket.

– Korábban a Sapa három idényen át támogatott bennünket, ezúttal új néven tértek vissza hozzánk, ismét három idényre szól az együttműködésünk. Ez a megállapodás az idei év egyik legjelentősebb eseménye a klub életében, ugyanis egy egyesületnek nagyon sokat kell dolgoznia azért, hogy névadó szponzori szerződést köthessen. Partnerünk nemcsak a város, a régió, hanem a nemzetközi gazdasági élet meghatározó szereplője is. Klubunk legnagyobb támogatója továbbra is Székesfehérvár vá­rosa, mögéjük sorakozott fel most nemrégiben az új névadó szponzorunk. Ez a lehetőség nem egyik napról a másikra hullott az ölünkbe, két éven át dolgoztunk az új szerződésért. A norvég tulajdo­nú cég által nyújtott támogatás jelentős pluszt ad, növeli a le­hetőségeinket, de azt kijelent­hetem, továbbra sincs kolbászból a kerítés a Raktár utcában. De minden nap jut étel az asztalra, ha megfelelő­en gazdálkodunk. Téved, vagy rosszul ismer minket, aki úgy gondolja, hogy az új forrásokat eszetlenül, új légiósok vásárlására fordítja a klub. Az idei keretünk sem drágább, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti volt. Szisztema­tikusan építkezünk, nem a netről veszünk pontgyárosokat, hanem a játékrendszerünkbe illő hokisokat igazolunk. A keretünk kialakult, ezen csak vészforgatókönyv esetén szeretnénk változtatni.

Sérülések márpedig bekövethetnek, ami boríthatja az elképzeléseket.

– Valóban, a mögöttünk hagyott szezonban megtapasz­talhattuk, milyen egy átlagon felüli sérüléshullám, ám az ered­ményünk bizonyította, ez­zel sikerült megbirkóznunk. Másrészről egy-két sú­lyosabb sérülés esetén sem kell rögtön vásárlásba bonyolódnunk, meg kell próbálnunk élni azzal a lehetőséggel, hogy több válogatott játékossal, valamint fiatal tehetséggel rendelkezünk. Nekik kell megadnunk a lehetőséget a bizonyításra.

Az új csarnokról van valami friss információja?

– A létesítmény kapcsán korábban megjelentekhez képest új hírem nincs, úgy tudom, az aréna ügye továbbra sincs elvetve, a végső döntésre várunk mi is. Nyilvánvalóan az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban addig is igyekszünk idén is végrehajtani azokat a fejlesztéseket és karbantartásokat, amelyek amúgy is kötelezőek, vagy úgy gondoljuk, hogy jogos elvárások a 21. században. A csarnok jellege és adottságai miatt a mozgásterünk szűkös, de mindent megteszünk, hogy azok a szurkolók, akik kilátogatnak a Raktár utcába, jól érezzék magukat, kellemes élményekkel távozzanak. Remélem, drukkereink idén is megtöltik a csarnokot, az összes meccsünk teltházas lesz. Garantálhatom, csapatunk min­dent megtesz a sikerért.