A futball szeretete hajtotta

Hosszú utat járt be Visinka Ede egy vajdasági faluból az Aqvital FC Csákvár vezetőedzői pozíciójáig, ám reméli, tartogat még számára kellemes meglepetéseket az élet.

Aligha lehetne elmenni szó nélkül a vezetőedző személye mellett, mikor a csákváriak idei remeklését vizsgálja az ember. A játékosait a partvonal mellől folyamatosan instruáló Visinka Ede egy pillanatra sem tűri a lazsálást, 90 percen keresztül feszített tempót vár el játékosaitól – amely mentalitás egy rendkívül erős mezőnyben egy rendkívül fia­tal csapattal is a 4. helyhez elegendő a labdarúgó NB II. tabelláján. Hogy honnan, miként jutott el idáig, és mik a további céljai „Ede bá”-nak? Erről mesélt nekünk.

Miként lépett rá fiatalon a labdarúgás útjára?

– Egy kis vajdasági faluban, Szilágyiban nőttem fel, amely abban az időben még teljesen magyar lakta volt. Kiskorom óta a többi gyerekkel együtt fociztam az iskolaudvaron és a helyi megyei harmadosztályú csapat pályáján. Nem mondanám, hogy kiugróan tehetséges voltam, viszont már akkor is látszódott rajtam az a fanatizmus, hogy én mindenképpen futballista szeretnék lenni. Az iskolában is hamar feltűnt a labdarúgás iránti szenvedélyem, és a tanárok mellett az igazgató is támogatott. Abban az időben még nem volt annyi utánpótlás-korosztály, így engem és a többi 1971–72-es születésű barátomat már 13 éves korunkban beépítettek az ificsapatba – nem volt egyszerű a kezdet, eleinte húszakat kaptunk.

Védőként szerepelt profi pályafutása során, hogyan alakult ki a helye a pályán?

– Míg faluszinten egy viszonylag magas játéktudásszintet képviseltem, addig középiskolás koromban a megyeszékhely Zomborra kerülve – aminek az utánpótlása akkoriban tele volt utánpótlás-válogatottakkal – nyilvánvalóvá vált, hogy a régi pozícióimon nem kerülhettem be a csapatba. Mindezek ellenére, mivel mindig a megbízhatóságomról voltam híres, könyörtelenül elvégeztem a feladatomat, és odatettem a fejemet, ahova más a lábát sem, védőként sikerült kiharcolnom a helyem a csapatban, és 16-17 éves koromtól már védőként kezdtek el képezni. Ez a mentalitás a későbbiekben sem változott, ma is a végsőkig elmegyek.

Jugoszlávián kívül Izraelben, Izlandon, majd Magyarországon is megfordult. Játékosként mely eredményére a legbüszkébb?

– Eredményesség és szint tekintetében egészen biztosan a Crvena Zvezda színeiben elért Jugoszláv Kupa-győzelmem a legnagyobb sikerem 1997 májusából. A Vojvodina ellen, oda-visszavágós rendszerben játszottuk a döntőt, ahol az első, 0-0-ra végződő mérkőzésen kezdőként jutottam szóhoz, a másodikon pedig 1-0-ra sikerült győznünk. Az összképet nézve viszont a belgrádi Radban lettem igazán meghatározó, első osztályú játékos, és bár igen későn, 25-26 éves koromra érkezett ez el, meghatározó időszaka lett életemnek. Több külföldi csapat is megfigyelt ezt követően, voltak érdeklődők Belgiumból, Görögországból, de még Japánból is, azonban ezek a transzferek valamilyen részletkérdésen mindig elcsúsztak. Nem bánkódom azonban emiatt, járom azt az utat, amelyet a Jóisten számomra kijelölt, és úgy hiszem, edzőként még többre vagyok hivatott, mint játékosként.

Mi indította el edzői karrierjét?

– 2009-ben Kecskemétre kerülve kezdtem el segíteni az utánpótlásban dolgozók munkáját, és bár ott még játszottam egy keveset az NB III-as csapatban, igazából onnan indult az edzői pályám. Belgrádban végeztem el a B-licenc képzését, míg – az akkor NB I-es – Kecskemétnél folyamatosan elláttak munkával, pályaedzőként öt éven keresztül több komoly szakemberrel dolgozhattam együtt.

Diósgyőri kitérő után pedig Fejér megyébe hozta az útja.

– 2016 nyarán érkeztem a Puskás Akadémiára, ahol első évben az U15-ös csapattal aranyat, majd egy évvel később az U16-tal ezüstöt szereztünk. A tavalyi szezon során az NB III-as gárdát irányítottam, és a velük megszerzett harmadik helyet tartom edzői karrierem eddigi legnagyobb eredményének. Így érkeztem el a jelenlegi helyzetembe, remekül érzem magam Csákváron, amely egy igazán nagy betűs csapat, tele jó emberekkel, akik folyamatosan segítik egymást. Meglátjuk, hogy mi lesz a bajnokság sorsa, de sorsszerű, hogy az elmúlt három év arany-, ezüst- és bronzérme után idén egy negyedik helyet szerezzek majd a csapatommal.

Amennyiben nyáron beérkezik egy NB I-es ajánlat, milyen eséllyel várhatnának pozitív reakciót?

– Azt érzem, hogy nagyon sok van bennem, amit az eddigi eredményeim tükröznek. Ha egy ilyen ajánlat érkezne, természetesen leülnék mind a Puskás Akadémia, mind a Csákvár vezetőségével, hogy ők mit gondolnak jónak a fejlődésem szempontjából, de nem gondolom, hogy akadályoznának a váltásban. A legfontosabb, hogy továbbra is meglegyen a töretlen fejlődés, de nem erőltetek semmit.