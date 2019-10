A ferencvárosi kapus hatalmas bravúrokkal villant

Nem volt kisebb a tét az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 10. fordulójában, mint hogy a MOL Fehérvár FC megtartsa pontelőnyét a tabella élén. Ehhez a Ferencvárost kellett legyürnie a Vidinek.

Csillagok csatája, szuperrangadó, az arany várományosainak háborúja. Így lehetett jellemezni a listavezető MOL Fehérvár FC és a címvédő Ferencváros bajnoki összecsapását – előzetesen. A Fradi csütörtökön még a CSZKA Moszkva otthonában nyert 1-0-ra az Európa-liga csoportkörében, így a fehérváriak bízhattak abban is, hogy talán fittebben várhatják a rangadót. Igaz, Szerhij Rebrov sokat nem változtatott az Oroszországban kezdő együttesén Zubkov helyett Varga Roland, míg Lovrencsics helyett Botka nézett farkasszemet a Vidivel – a piros-kékeknek adódtak gondjaik, hiszen a bemelegítés közben Juhász Roland újra megsérült, Rus állt a helyére.

„Szent Péter, Ne hívj, nem mehetek! A lelkem a Videotont illeti meg.” – írták hatalmas drapériájukra az RBD tagjai, míg a stadionban nézőcsúcsot döntött a derbi, 12 192-en még soha sem voltak az új sóstói arénában. Ahol az első húsz percben csak gyötörték egymást a csapatok, próbálkoztak, nem sok sikerrel. Aztán a 21. percben Kovács István forgatta meg az egy fejjel magasabb ferencvárosi védőket, majd finom mozdulattal futtatta Eleket, aki azonban kisodródott helyzetből ellőtte a labdát a kapu előtt keresztbe.

Három perccel később szabadrúgáshoz jutott a Ferencváros, a fehérváriak nem értették meg egymást igazán a lesreállítás közepette, s egyszerre öt fehérmezes került mögéjük, a beemelt labda Haratin melléről Sigér elé pattant – no ez már mintha les lett volna –, aki 10 méterről Kovácsik lábai között vágta a hálóba, 0-1. Irányított a Vidi, Kovács, Elek és Pantics aktívan szervezték a támadásokat, de kaput nem találtak a fehérváriak, Nikolov bedobásra küldte a lasztit, egy másiknál pedig a második hullámban érkező Nego csúnyán fölé bombázott.

Armin Hodzic nagy kedvvel kezdett a szünet után, de lelkesedésébe belehalt a támadás. Járatta a labdát a Vidi a 16-os előtt, de senki nem vállalkozott átlövésre, kivéve Eleket, aki ballal durrantott a bal kapufa mellé. A bal oldalon felvezetett akció már veszélyesebb volt, Hangya centerezett, de Dibusz és a védők közösen szabadítottak fel. Hodzic aztán a 64. percben 24 méterről eltalálta a kaput, de Dibusz kontinenseket átívelő repüléssel ütötte ki a jobb felső sarok elől. Ami a Vidinek nem sikerült, a Fradinak igen. A 63. percben a semmiből keveredett a fehérvári kapu elé Isael, sarokkal hozta helyzetbe Sigér Dávidot, aki 10 méterről lőtt, s egy védőn megpattanva vágódott a labda a kapu közepébe, 0-2. A gól után eszeveszett rohamra indult a Vidi, de Dibusz mindent, de tényleg mindent védett: Sorrendben Petrjak, Nikolov, majd Elek kísérletét is hatalmas bravúrral hárította. Frissített Nikolics-mester, s az újonnan beállt játékosok váltak főszereplővé. A hajrában Petrjak ívelte a labdát a jobb oldalra, Bamgboye lefejelte, Georgi Milanov pedig a jobb sarokba helyezett 9 méterről, 1-2. Görcsösen támadt a Vidi, miközben a Ferencváros játékosai folyamatosan görcsöket szimulálva tördelték a játékot. Öt percet hosszabbított Berke játékvezető, ami alatt Hodzic 18 méteres helyezett lövését fogta újabb parádés védéssel Dibusz. Sőt, Adrian Rus közeli lövését is kipiszkálta! S a zöld-fehérek kapusának elképesztő formája döntött, a Fradi nyerte a rangadót.

MOL Fehérvár FC–Ferencvárosi TC 1-2 (0-1)

MOL Aréna Sóstó, 12 792 néző. Vezette: Berke (Ring, Albert)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Rus, Musliu, Hangya – Elek (Bamgboye, 69.), Nikolov – Petrjak, Pantics, Kovács (Milanov, 70,) – Futács (Hodzic, a szünetben). Vezetőedző: Marko Nikolics

FTC: Dibusz – Botka, Dvali, Blazic, Civic (Heister, 72.) – Sigér, Ihnatenko, Kharatin – Varga R. (Lovrencsics, 84.), Isael, Tocmac Nguen (Zubkov, 57.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gól: Milanov (86.) illetve Sigér (24., 63.)

Sárga lap: Kovács I. (18.), Nikolov (29.), Hangya (91.) illetve Botka (13.), Ihnatenko (18.), Civic (20.), Blazic (50.), Heister (73.), Dvali (78.), Lovrencsics (87.)