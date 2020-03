A fehérvári kosarasok rosszul kezdtek, aztán könnyedén nyertek a Jászságban

Az első pár perc rémálomszerűen indult, aztán gyorsan összekapták magukat a fehérváriak, az Alba látványos játékkal nyert a JKSE ellen, 95-82-re.

A tabella utolsója fogadta a 7. helyezettet, a derbi első pontjait Mészáros Máté szerezte, erre Slaven Cupkovic szintén közelről válaszolt, a folytatásban a látogatók mindent elrontottak, ellenben a hazaiak a délszláv légiós Pantelic és a tengerentúli Penn révén mindent beszórtak, két és félpercnyi játék után 10-2-re vezettek, játékosai bénultságát látva a fehérvári tréner, Arie Shivek gyorsan kikérte első idejét. Pantelic pontos labdákkal szolgálta ki a társakat, Baker is feliratkozott a pontlistára, Mészáros üzembiztosan bedobta büntetőit, négy perc után az alig értelmezhető 14-2 virított az eredményjelzőn. Nem tudtak tízen belül kerülni a fehérváriak, ha betaláltak, azonnal jött a válasz hazai oldalról, Pantelic remek passzokkal jelentkezett. A vendégeknél Carlton Guyton nem rontott távolról, aztán a padról visszatérő Darrin Govens is beköszönt kintről, MIljan Curovic pedig gyorsan időt kért, 20-13-nál. A folytatásban a lepattanók az albásoknál landoltak, a támadásokat is higgadtabban fejezték be, három pontra zárkóztak, mi több, Cupkovic és Guyton hármasával a vezetést is átvették, egypontos előnnyel zárták az első negyedet, 22-23.

Slaven Cupkovic nem hibázott a sarokból, elbizonytalanodtak a hazaiak, Csorvási Milán ziccere után még inkább. Az Alba korábbi hátvédje, Brbaklic dobása nem ment be, azonban a center, Peringer Balázs kétszer látványosan szerelt, sapkát adott a saját palánkja alatt. Őrizte a Fehérvár nyugodt, hatpontos vezetést, aztán Baker triplájával közelítettek a jászságiak. Csorvási leült pihenni, Molnár Márton került parkettre centerben, Govens betörések után volt eredményes, ismét ellépett a vendég, 27-33. Markovic kapta el a ritmust, aztán Govens hármasa is a gyűrűbe hullt, megint időt kértek a jászberényiek, 31-41. Molnár nem hibázott a palánk alatt, Markovic pedig távolról, később ziccerben sem, a túloldalon Penn dobott látványos hármast. Govens továbbra is remekelt, a vendégek nem hibáztak, a félidőben a fehérvári szempontból rendkívül megnyugtató, 34-54 állt a táblán.

Govens pontjai indították a harmadik negyedet, aztán az irányító, Marko Ljubicic szerzett bravúros kosarat. A hazaiaknál Aleksandrov betalált ugyan kétszer távolról, mégis tovább nőtt a látogatók előnye. Később Baker, majd Penn jóvoltából közelített a házigazda, tizenöt pontra zárkóztak, Ljubicic hármasa révén ismét távolodott az Alba A JKSE motorja, Penn a későbbiekben is pontosan hajigált, ami arra volt elég, hogy a házigazdák húszon belül maradjanak. Molnár Márton jól szedte lepattanókat és fejezte be hatékonyan a ziccereket, igyekezett a JKSE, Brbaklic zsákolása után Shivek időt kért, 64-77-es eredménynél. Pantelic pontjaival araszolt előre a Jászberény, Molnár Márton hirtelenjében szerzett négy pontot, a vendéglátók időt kértek. Nem adták fel, a vége előtt öt perccel 71-83 állt az eredményjelzőn. Guyton mintaszerű hármasa után Curovic ismét időt kért, Guyton ismét beköszönt kintről, középtávolról pedig gyors egymásutánban Cupkovic és Molnár is. Az első percek álmos játéka után nagyszerű játékkal, magabiztosan nyert a Fehérvár, 82-95.

Jászberényi KSE-Alba Fehérvár

82-95 (22-23, 12-31, 23-21, 25-20)

NB I-es bajnokság, 20. forduló, Jászberény, Belvárosi Általános Iskola, 550 néző

vezette: Kapitány G., Pozsonyi L., Fodor A. (Bogárdi J.)

Jászberény: Baker 20/6, Mészáros M. 4, Penn 23/6, Aleksandrov 16/9, Pantelic 13. Csere: Nelson -, Buzás -, Peringer -. Vezetőedző: Miljan Curovic

Alba: Govens 15/9, Guyton 19/15, Markovics 15/3, McDuffie 2, Cupkovic 12/6. Csere: Molnár M. 16, Takács M. -, Keller I. -, Lukács -, Ljubicic 10/6, Csorvási 6. Vezetőedző: Arie Shivek