A fehérvári kosarasok nem bírtak az alföldi vendégekkel

A KTE négy vereség után érkezett Fehérvárra, a végjátékban magabiztos lilák 90-80-as győzelmet arattak a Gáz utcában.

Ahogy a világ szinte minden csarnokában, Fehérváron is a múlt vasárnap elhunyt ikonra, Kobe Bryantre emlékeztek, az Alba-KTE bajnokit megelőzően. A korábbi bajnokikhoz képest újdonságot jelentett, hogy immár nem Pethő Ákos, hanem Arie Shivek irányította az együttest. A két és fél hete szerződtetett szakvezető ott ült a kispadon az elmúlt két győzelem során is, ám a megfelelő, hazai, szövetségi engedélyek hiányában az izraeli tréner a háttérben maradt, Pethő Ákos dirigált. Shivek ezúttal foglalta el helyét a kapitányi hídon. Djurasovic hármasa indította a derbit, Csorvási duplával válaszolt, aztán Markovic is bedobta ziccerét, a csapatkapitány a folytatásban is eredményes volt, őrizte megnyugtató előnyét az Alba, a túloldalon csak Wittmann talált be kintről, 11-6.

Markovic később is aktív volt, McDuffie sem tétlenkedett, közel tíz pontra hízott a hazai előny. A vendégeknél Thomas Cleveland harcossága ért pontokat, McDuffie pontjai után a KTE trénere, Forray Gábor időt kért, 20-10. Darrin Govens érkezett a padról, pontokat azonban Ljubicic szerzett, távolról. Az alföldiek csak büntetőből találtak be, nem tudott tízen belülre kerülni a lilában játszó brigád, aztán Karahodzic hármasával mégis, az első negyedet Molnár kosara zárta, 27-17. Cupkovic beköszönt kintről, a vendégeknél Wittmann középtávolról, a látogatók kosaraira mindig azonnal jött válasz, nem tudott közelíteni a Kecskemét. Djurasovic hármasával aztán igen, Shivek kikérte első idejét, őt perccel a félidő zárása előtt, 31-25. Négy pontra jött a vendég, Karahodzic büntetőivel, újra ellépett a hazai csapat, majd visszazárkózott a KTE a jól célzó Wittmann pontjaival. McDuffie mindkét büntetőjét kihagyta, Guyton a sarokból betalált, Forray időt kért, 39-32. Pályára lépett Takács Milán és Martin, felváltva estek pontok, félidőben 44-36-os eredményt mutatott a tábla.

Távolodott az Alba, aztán Wittmann csent labdát, sikerrel be is fejezte az akciót. Karahodzic a gyűrű alatt ügyeskedett, Guyton középtávolról volt eredményes, aztán távolról is, Milisavljevic előbb begyűjtötte negyedik hibáját, aztán látványos hármast szórt, 55-49. Guyton nem hibázott, a túlsó palánknál Révész szerzett hirtelenjében két kosarat, Thomas triplája a gyűrűbe hullt, Wittmann hármasa is, két pontra jött a KTE, három negyed után 63-61 állt az eredményjelzőn. Karahodzic egalizált, Wittmann jóvoltából már vezetett a Kecskemét, Shivek szakvezető időt kért. Markovic egyenlített, ám a vezetést nem tudta visszavenni a Fehérvár. Wittmann hármasa ült, Ljubicicra sportszerűtlen hibát fújtak. Öt ponttal megugrott a vendég, 65-70, nem működött a hazaiak védekezése, a vendégek egy lépéssel mindig előbb jártak, növelték a különbséget. A fehérváriak a büntetőket sem dobták be, ellenben az alföldiek mindent beszórtak, megérdemelten nyertek, 80-90.