A Fehérvár CT bringásai Dubajban versenyeztek

Olykor rettentő nehéz körülmények között kellett tekerniük a Fehérvár Cycling Team országúti kerékpárosainak a Dubai Women’s Tour elnevezésű körversenyen.

A szezonkezdettel kacérkodtak a székesfehérvári országúti kerékpáros hölgyek, de az itthoni szeleburdi időjárás még nem engedte aszfaltra az FCT bringásait. Így négyen, Hideg Nóra, Péteri Niké, Szabó Adrienn, Temela Eszter és Sebők Aida társult a Lotus Cycling Team kerekeséhez, Jordán Dorkához, majd Pannonia Regional Team néven elindultak a Dubai Women’s Tour körversenyen az Egyesült Arab Emírségekben.

Az első szakaszon egy közel 100 kilométeres, gyakorlatilag teljesen sík pálya várt a mezőnyre, ami a sivatagot is érintette. A rajt után egyből megindult a mezőny, és a városból kivezető körforgalmakkal teli úton a kigyorsításokkor többször megnyúlt. Itt veszítette el a kapcsolatot a mezőnnyel a túl sok tapasztalattal még nem rendelkező ifiversenyző, Sebők Aida, aki ezután kiszállt a versenyből. Az autópályán egyszer-egyszer megpróbált valaki megszökni, de sokáig nem jutott a nyílegyenes úton. A sivatagba kiérve komoly hőség fogadta a versenyzőket, volt is emiatt egy kis káosz a frissítéseknél, ugyanis csak autóból lehetett frissítőt kínálni, ami nem volt egyszerű az átlagnál jóval több tv-s jármű miatt. A forróságot nehezen viselte Péteri Niké, aki a szakasz kétharmada után kiszállt a versenyből egy kisebb napszúrást kapva. Hideg Nóra is problémákkal küszködött, neki a gyomrával nem volt minden rendben, de csak pár percet kapott az elsőtől, s jobban is lett. Szabó Adrienn a 31., Temela Eszter az 56., Jordán Dorka a 72. helyen ért célba. A második napon kissé lehűlt a hőmérséklet, s jéggel hűsítette a csapat a lányokat. Jordán Dorka azonban 2,5 km-rel a cél előtt defektet kapott, de mivel az utolsó 3 km-en történt az eset, azonos időt kapott a mezőnnyel. Nem volt óriási tempó, csak a részhajrákat és a szakasz végét húzták meg a lányok. Gyors sprinter híján a Pannonia egyikben sem volt érintett, a mezőnnyel érkezve Szabó Adrienn a 38., Temela Eszter a 46., Hideg Nóra a 77., Jordán Dorka a 91. helyen ért célba.

A harmadik napon hegyi szakasz várt a hölgyekre. A szakasz 500 méter után egyből egy brutális emelkedővel kezdődött, ahol fél perc alatt darabjaira hullott a mezőny. A magyar lányok nagyon keményen küzdöttek, amikor szétszakadt a mezőny, ők dolgoztak a boly élén, hogy összezárjon a sor. A szakasz legnehezebb része a befutó volt, ahol az egész napi szenvedés után egy pár száz méteres, közel 20 százalékos emelkedőn kellett betekerni a célba. Szabó Adrienn a 68., Temela Eszter a 69., Jordán Dorka a 71. helyen ért célba, Hideg Nóri a nagy melegben teljesen elkészült az erejével, feladta a viadalt. A negyedik napon 112 kilométeres sík szakasz várt a lányokra, ahol a szökést kapták feladatul. Többször próbálkoztak, de senkit nem engedett el a mezőny a verseny első felében, a 25 km-rel a cél előtt kialakult szökésbe pedig nem sikerült becsatlakozniuk, így a mezőnnyel robogtak a célba. Szabó Adrienn a 49., Jordán Dorka az 57., Temela Eszter pedig a 75. helyen ért célba az extrém körülmények között.