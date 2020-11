A favoritok vezetik a tabellákat

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idénye az északi csoportban egy hónapja befejeződött, míg délen sem tartottak sokkal tovább a küzdelmek, itt a csapatok november első hétvégéjén léptek pályára utoljára. A listavezető csapatok neve különösebb meglepetést nem okozott az osztályt jól ismerők számára.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Érdekesen alakult már az idényt megelőzően a csoport beosztása, hiszen a tavalyi évben tizenöt csapat indult, majd a Flavus Velence II visszalépése után tizennégyen fejezték be a bajnokságot, idén már sokkal kevesebben, tizenketten alkotják a mezőnyt. A Mányi TK, és a TóVill Kápolnásnyék a megyei I. osztályban folytatta, míg csatlakozott a pontvadászathoz a harmadik vonalból az Etyek gárdája. A két felsőbb osztályra váltó csapat kilépésével egyrészt megnyílt az út a második vonal egyik legrutinosabb tagja előtt az elsőség felé vezető úton, másrészt pedig az osztályhoz a 2017/18-as idényben csatlakozó, és a Pest megyei bajnokságból még egy évvel korábban „átigazoló” Herceghalom együttese is megmutatta magát, és nem kis meglepetésre stabilan ott van a dobogón, alig két ponttal a listavezető mögött.

A rövid bevezetőt követően tekintsük át, hogyan alakult a csoportban levő csapatok sorsa a mögöttük hagyott tizenegy játéknap után.

1. Bakonycsernye 11 10 0 1 41-10 30

A csernyei alakulat a 2013/14-es bajnoki idényben szerepelt utoljára a megyei I. osztályban, az akkori gárdából Varga Jenő, valamint Fodor Krisztián maradt meg hírmondónak. A Bányász nem úgy kezdte a bajnokságot, ahogy azt lelkes szurkolói várták, ugyanis nyomban az 1. fordulóban „megviccelte”, 4-2-re legyőzte őket a Herceghalom. Ez a vereség kijózanítóan hathatott, mert a következő tíz fordulóban már egyik csapatnak sem volt esélyük ellenük. A csernyei pálya bevehetetlen várnak bizonyult, és három csapat – Bicske II, Szár, Fehérvárcsurgó – nem úszta meg öt gólnál kevesebbel. Idegenben sem vallottak szégyent a lőtt találatok tekintetében, hiszen elég csak rátekinteni az eredménysorra, a Pusztavám-Jüllich ötöt, az Etyek hetet, a Pákozd négyet kapott tőlük. Talán két nehezebb meccsük volt, két egymást követő fordulóban a Puskás Akadémia FC III, és a Pátka csapata egy-egy góllal nyert.

– Nem titkolt célunk volt a bajnoki rajt előtt, hogy minél jobb eredményt akarunk elérni, szeretnénk megnyerni a bajnokságot – hangsúlyozta Varga Jenő, az egyesület elnöke – Bár rosszul kezdődött a Herceghalom elleni vereséggel, de a folytatásra már nem lehetett panaszunk. Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a megyei I. osztályban való részvételünk már több éve beszédtéma. A megye kettőt azért szeretjük, mert nagyon jó közönség van Bakonycsernyén, és „szeretik” a mérkőzéseket megnyerni.

Az utóbbi időben féltünk a feljutástól, mert a megye egyhez már „idegenlégiósokra” van szükség. Tavasszal tudom megmondani, hogyan tovább, de feltétlenül gondolkozunk rajta, nem zárkózunk el, elképzelhető, hogy megpróbálnánk némi erősítéssel. A csapatból többen úgy vélekednek, hogy jó a közösség, erős a csapat, miért ne lépjünk feljebb? A létesítményünk adott, ráadásul a TAO-s pályázatnak köszönhetően most készítjük az öntözőrendszert a pályán, és ez még jobban megnöveli az értékét – tette hozzá az elnök.

A csoport gólkirályi címére is pályázik csernyei játékos, méghozzá Molnár Dávid 12 találattal, aki a Bicske II-ben játszó rutinos Móri Tamással és a váli Zágoni Leventével társbérletben vezeti a listát. Meg kell említeni Molnár Ákost, aki 11 gólt ért el, és ezzel tapad riválisaira.

2. Herceghalom 11 9 1 1 37-13 28

Az előző, félbehagyott idényben a herceghalmi együttes a nyolcadik helyen végzett, látszott, hogy stabilan megvetette a lábát a megyei második vonalban. Nem indult azonban valami fényesen a Pest megyei gárda őszi idénye, mivel őket is sújtotta a pandémia, több mérkőzésük elmaradt, illetve későbbi időpontokban kellett pótolniuk. Úgy tűnik, ez nem törte meg őket, sőt a Csóron elszenvedett 3-1-es vereség után kifejezetten lendületbe jöttek. Még egy találkozón, a Bicske II elleni szomszédvári rangadón vesztettek pontokat (2-2), de ezen kívül az összes mérkőzésüket megnyerték. Egyetlen csapatként győzték le a tabella éllovasát, négy mérkőzésen lőttek négy gólt, Pusztavámon pedig nem adták tíz találat alá (10-1). A csapat két gólvágója Obreczán Dániel és Olaj György, mindketten hétszer voltak eredményesek.

3. Puskás Akadémia FC III 11 6 2 3 32-15 20

Bár a 2015/16-os megyei I. osztályú idény végén öt csapat is rosszabb mérleggel zárt, mégis elhagyta az osztályt az akadémia harmadik garnitúrája, és ennek megfelelően nem is lehetett kérdés, hogy ott voltak a szezonvégi elszámolásnál a dobogó második fokán. Ezt követően sem szerepeltek rosszul, talán csak a 2018/19-es év volt kissé rendhagyó, amikor az akkor még tizenhat csapatból álló mezőnyben a tizenegyedik helyre értek oda. Aztán a tavalyi, félbeszakadt bajnoki évben ismét harmadik lett az évek óta Szabó Dániel irányította csapat, és ezt a „jó szokását” ősszel is megtartotta. Csupán a két előttük végzett gárdától kaptak ki idegenben, és a Bicske II elleni rangadón bizonyultak náluk jobbnak vendéglátóik. Figyelemre méltó sikert értek el a Vál 5-1-es legyőzésével, de értékes volt a csóri győzelmük is, amikor kétgólos hátrányból fordítva nyertek 4-3-ra. A lőtt gólok megoszlanak, Nagy Károly hat találattal érte el a legtöbb gólt, míg a többiek általában négy, vagy annál kevesebb alkalommal vették be az ellenfelek kapuját.

GROUPAMA DÉLI CSOPORT

Ebben a csoportban nem voltak olyan mélyreható változások a létszám tekintetében, mint északon, csupán egy csapattal kevesebb indult idén, mint az előző évben. Nem találkozhattak a szurkolók nagy múltú Pusztaszabolcs, és a megye háromba visszalépő MPF Ráckeresztúr nevével, valamint a DUFK SE a megyei I. osztályban próbálta ki magát., és ott nem is teljesít rosszul.

A Vajta miután 2016/17-ben megnyerte a megyei III. osztály Horfer Serleg csoportját, és visszatért a második vonalba az első évben még középcsapatként emlékezhetünk rá, ám utána már egyértelműen a déli csoport meghatározó együttese lett. Nem véletlen, hogy kétszer egymás után bezsebelhette a bajnoki aranyérmet, és idén is közel áll ahhoz, hogy triplázzon. Komoly előnnyel áll a tabella élén, megelőzve a Baracs és a Káloz gárdáját. Az alsóházban hatalmas meglepetés a Szabadegyháza rendkívül gyenge teljesítménye, mindössze egy meccset tudtak eddig megnyerni, viszont kilenc vereségük van, így nem véletlenül sereghajtók.

1. Vajtai RSC 12 12 0 0 56-9 36

Ennél jobb mérleget egyik csapat sem tudott az ősz folyamán felmutatni a megye három osztályában. Ez feltétlenül megsüvegelendő, még akkor is, ha láttuk azt, hogy az előző idényekben is hasonló teljesítménnyel rukkolt ki a csapat. Tavaly is mindössze egy vereségük volt (Baracson 1-2) a félbehagyott szezonban, idén pedig egyáltalán nem találtak rajtuk fogást. Már az 1. fordulóban megalapozták a remek mérleget, rögtön tízet lőttek az Abának, de hetet kapott tőlük a Szabadbattyán, és a Seregélyes is. Összesen egy meccsen találtak be egyszer, a Mezőfalva elleni rangadót nyerték meg az utolsó utáni pillanatban, a 94. percben 1-0-ra.

– Speciális helyzetben van a település, hiszen jobbára idősek lakják, és annak ellenére, hogy már évek óta ott vagyunk az élen, az utánpótláscsapatokat nagy erőfeszítés létrehozni, melyek szükségesek a megyei I. osztályú részvételhez. Ehhez kapcsolódik, hogy már nehéz motiválni a játékosokat, érthetően többre vágynak, főleg, hogy a kupákban már nem egyszer legyőztek megye egyes csapatot. Idén elhatároztuk, hogy ha ismét az élen végzünk, akkor megpróbáljuk a magasabb osztályú követelményeket teljesíteni, de a koronavírus-járvány miatt egyelőre nem látjuk a jövőt – tudtuk meg Vinklár László technikai vezetőtől.

Mivel a vajtaiak érték el a legtöbb gólt, a találatok szépen megoszlanak a játékosok között, Horváth Ádám 11, Majláth Henrik 10, Rezicska Richárd és Szabó Zoltán 9-9 góllal voltak a legjobb éleslövészek a keretből.

2. Baracs 12 9 1 2 40-13 28

A Baracs csapata hároméves megyei I. osztályú tagság után búcsúzott, és tért vissza a másodosztályba, ahol az előző évben a második lett. Ezt a helyezést most is hozták, a vereségek, illetve a döntetlen száma is majdnem megegyezik a tavalyival, ám most nemcsak a Vajta, hanem a régi rivális Mezőfalva is „elkapta” őket. Nem panaszkodhattak a támadójátékukra, mivel hat összecsapáson értek el öt, vagy ennél több gólt. A védelmük is közel úgy teljesített, mint a félidényben, a Vajtán 5-0-ra elvesztett rangadót azonban nagy valószínűséggel minél előbb el szeretnék felejteni, hiszen a kapott gólok közel harmadát ebben a kilencven percben rámolta be nekik ellenfelük. Balogh Dávid 12 góljával a legjobb baracsi gólszerző, míg Éliás Zsolt áll mögötte 7 góllal.

3. Káloz 12 8 2 2 41-14 26

A Káloz SE tíz éve, a 2010/11-es szezonban volt utoljára tagja a megyei I. osztálynak, azóta a megye kettő déli csoportjában vitézkedik, kisebb-nagyobb sikerrel. Éveken át középcsapatként ismertük őket, ám az utóbbi három idényben már dobogó közelben találtuk a gárdát. Tavaly bronzérmesek lettek, és nagyon úgy tűnik, hogy most sem adnák alább. A Vajta és a Baracs tudott kifogni rajtuk, ez a két vereségük van, valamint kétszer ikszeltek, a Szabadbattyán és a Polgárdi ellen. Nyolcat lőttek a Seregélyesnek, hatot az Előszállásnak, ötöt pedig az Adonynak és a Szabadegyházának. Legeredményesebb játékosuk Pál Attila 12 góllal, ő az összetettben a 2 helyen áll jelenleg.

