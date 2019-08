A DVTK már egyszer kibabrált a Vidivel Sóstón

Februárban, majd májusban is legyőzték a miskolciak Marko Nikolics együttesét az OTP Bank Liga labdarúgó NB I-ben, s így nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy végül csak ezüstérmet szerzett a Mol Fehérvár FC. A szombaton 19.30-kor kezdődő összecsapásnak tehát lesz bőven tétje.

Örömteli hírről számolt be a Mol Fehérvár FC hivatalos honlapja a Diósgyőr elleni hazai bajnokit megelőzően: a csapat egyik fazonszabászával, Kovács Istvánnal szerződést hosszabbított a Vidi. Az, hogy meddig írt alá a Kiskokó becenévre hallgató 41-szeres válogatott középpályás, nem tudni, mindenesetre úgy hírlik, a piros-kék dresszben 180 meccsen 19 találatnál járó 27 éves futballista jócskán növelheti mérkőzései, valamint góljai számát Sóstón.

– Örülök, hogy továbbra is a Vidiben futballozhatok, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy elfogadjam-e a hosszabbítási ajánlatot. Immár hét és fél éve vagyok a klub játékosa, vagyis lassan több időt töltöttem itt, mint amennyit a nevelőegyesületemben. Bízom benne, hogy ennyi idő után nemcsak a csapat, hanem Székesfehérvár is befogadott, mint játékost és mint lakost is – mondta Kovács István.

A fifikás labdarúgó ezután arról is szót is ejtett, hogy hiába nyert bajnokságot és kupát, valamint játszott az Európa-liga csoportkörében a fehérváriakkal, továbbra is sikerre éhes.

Szavai egybecsengenek a másik sikerkováccsal, Kovács Zoltán sportigazgatóval, aki szerint a váratlan kupakiesés ellenére mentálisan erős társasággal veszik fel a bajnoki címért zajló harcot az NB I-ben.

– Most az a legfontosabb hogy az első két bajnokit megnyertük, ami utoljára öt évvel ezelőtt, a 2014-15-ös szezonban sikerült. Külön kiemelném, ahogy Vaduz után három nappal, a Kaposvár elleni bajnokin a szurkolók fogadták a játékosokat, nagyon jóleső érzés volt, köszönöm nekik! A csapat azon lesz, hogy ezt a szeretetet meghálálja a teljesítményével – közölte a molfehervarfc.hu-nak a szakember.

Az egykori újpesti közönségkedvenc azt is beismerte, hogy a második számú európai kupaporondon 270 percen keresztül „elfogadhatatlan” teljesítményt nyújtottak, így megérdemelten búcsúztak.

Szóba került Marko Nikolics pozíciója is, de a sportigazgató szerint a 40 éves szerb stratéga „olyan edző, akinek a vezetésével a csapat bajnok, kupagyőztes, EL-csoportkörös, BL- és EL-playoffos volt két év alatt, ráadásul érvényes szerződéssel rendelkezik”, így kijár neki a bizalom.

Azt már csak sejtelmesen jegyezte meg, hogy a vaduzi fiaskót követően voltak ügyek, amit „házon belül oldottak meg, nem pedig a nyilvánosság előtt”. Hozzáfűzte azt is, „nem véletlen az, hogy a játékosok úgy reagáltak a kiesésre, ahogy azt a két első bajnoki eredménye mutatja.”

Az nem vitás, hogy Juhász Rolandék meggyőző teljesítménnyel múlták felül az újonc Kaposvárt, ráadásul a gólokat az addig döntően csereemberként szóhoz jutó Armin Hodzic és Futács Márkó szerezte, de Felcsúton már a szerencse is kellett a sikerhez. Utóbbi a Pancho Arénában is betalált, lezárva ezzel a derbit.

– Nem mondanám, hogy fizikailag százszázalékos állapotban vagyok, de közelítek hozzá. Egyre jobban érzem magam, és ezt az eredményes bajnoki kezdet csak erősíti. Ha továbbra is a kezdőcsapatban számol velem Marko Nikolics, bízom benne, egy-két forduló alatt teljesen visszanyerem azt a formát, amelyet elvárok magamtól – nyilatkozta Futács.