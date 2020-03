A dunaújvárosi Kovács Zsófia 19 évesen már a második olimpiájára készül

Mint minden sportágban, úgy a tornászoknál is sorra maradnak el a hazai és nemzetközi sportrendezvények – a héten Dohában, előtte pedig Bakuban is világkupa-szereplés várt volna a tornászokra, a koronavírus azonban itt is közbeszólt.

A tavalyi évben a németországi Stuttgartban összetettben a 30. helyen végeztél, ezzel pedig sikerült kivívnod a tokiói ötkarikás játékokon való indulást, mégsem voltál felhőtlenül boldog. Miért? Hiszen a második olimpiádon indulhatsz majd nyáron Japánban – feltéve, ha megrendezik…

– Kezdjük azzal, hogy tavasszal sérült voltam, így az Európa-bajnokságon nem is tudtam részt venni. A vádlimban volt egy kisebb szakadás, így a szezonnak azt a részét ki is kellett hagynom, de nyáron már voltak világkupák, azokra azért sikerült felkészülnöm a lábszerek kivételével (a korlát és gerenda tartozik ide – a szerk.). Szerencsére nem tartott sokáig ez az időszak, így nem úszott el a VB sem, bár az eredmény tényleg hagyott maga után kívánnivalót.

Mi lett volna szerinted a realitás?

– Hát a 24 fős döntőbe mindenképpen szerettem volna bekerülni. Voltak rontásaim, és bizonytalanságok a gyakorlatomban, amik a zsűrinek is szemet szúrtak.

S mi történt a világbajnokság után? Jött a megérdemelt pihenő?

– Ó, nem. A Mesterfokú Tornászbajnoksággal zártuk az évet, ez amolyan levezető verseny. Jól jött ki a lépés, nyertem összetettben, korláton és talajon is, gerendán pedig második lettem. Utána jött a pihenő, majd az idei évre való felkészülés.

Hogyan néz ki egy tornász felkészülése? Miben változtattál tavalyhoz képest? Gondolom az olimpia megköveteli egy sportolónál némileg, hogy változtasson az addigi edzéstervén, és valami újat, többet tegyen hozzá a jobb teljesítmény elérése érdekében.

– Igazából január 2-án már el is kezdtük a készülést az idei szezonra. Az előírt edzések nem változtak a tavalyihoz képest, ugyanúgy minden délelőtt és délután edzettem, most is éppen edzek. Próbálok új elemeket beépíteni a gyakorlataimba, hiszen mindig próbál az ember jobb és jobb lenni.

Például?

– Most korláton körvonalazódott lassan bennünk az edzőimmel, hogy akár képes lehetek egy erősebb gyakorlatot is bemutatni, bár ez még messze van, főleg ebben a kritikus időszakban – úgy érzem, hogy gyakorolni kellene még, hiszen nem olyan pontos, és vannak benne bőven rontási lehetőségek, amiket le kell tisztáznunk. A gerendán nem nagyon változtattunk, az ugrásban pedig annyi lesz a különbség, hogy beépítettünk egy második ugrást.

Jól gondolom: úgy, mint ahogy az előző, riói olimpián is csináltad?

– Így van. Nem lesz ez nekem újdonság, maximum annyiban, hogy azóta nem is vettük elő ezt a lehetőséget, most pedig az Európa-bajnokság miatt csináljuk – úgy gondoljuk, hogy a két ugrással akár tudok egy döntőt hozni, még akkor is, ha a második nem is olyan erős gyakorlat.

Mi a helyzet a talajjal?

– Igen. Talajon is mindenképpen szeretnék erősíteni a gyakorlatomon. Talán ez a legnehezebb az összes közül, mert ezt fizikálisan is végig kell bírnom. Ehhez mérten nemrég csináltunk egy teljesen új koreográfiát, sőt még új összekötőt is (az elvégzett gyakorlatok közötti folyamatos mozdulatsor – a szerk.) – ezeket próbáljuk most egyelőre összerakni, hogy passzoljanak egymáshoz. Nyilván az idővel meg a gyakorlással ez is könnyebb lesz majd, most viszont nehezemre esik a sorokat is összetenni ebben a helyzetben.

Nyilvánvalóan a koronavírus teljesen felborította az előre eltervezett lépéseket, ugyanakkor meg kell kérdeznem: hogy áll össze az idei éved?

– Ami azt illeti, most is éppen kint lennék Dohában, előző héten meg a bakui versenyen – ez a két világkupám lett volna összesen. A bakui tornát megtartották még egyébként, csak a magyar csapat nem vállalta a kiutazást ebben a helyzetben, Dohát pedig nyárra halasztották.

Eredetileg egy időben a katari versennyel, itthon is lett volna egy Matolay Elek Emlékverseny, amin a részvétel az elmaradt világkupák miatt kötelező volt, de a napokban ezt is törölték. Most jelen pillanatban úgy állok, hogy idén még egy versenyem sem volt – a vírus miatt semmit nem tudunk, jelenleg egy-két napnál előrébb mi sem látunk, sajnos.

Ezek szerint nem lesz több verseny, a következő az már az olimpia?!

– Hát akkor nagy bajban lennénk. Nem, április 9–10-én lesz a magyar bajnokságunk, egyelőre még nem kaptunk értesítést az elhalasztásáról, úgyhogy most mondhatjuk azt is, hogy arra készülünk. Én személy szerint úgy gondolom, hogy kevés az esélye annak, hogy meg lesz tartva, de ne legyen igazam. Jó lenne egy kis rutint szerezni Tokióig, főleg az új gyakorlatsoraimmal.

Milyen eredménnyel lennél elégedett majd Japánban?

– Ez még nem fogalmazódott meg bennem. Ha visszatekintek Rióra, ott is dukált volna a döntős szereplés, ha nem rontok. Mindenféleképpen az a célom, hogy a 24 fős döntőbe bekerüljek most összetettbe, ott pedig úgy érzem, van esély a legjobb tízbe is bejutni akár. Ehhez persze minden gyakorlatomnak hibátlannak kell majd lennie. Ez most a legfőbb célom.