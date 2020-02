A cserék hozták a pontokat

Azonnal egy rangadóval kezdte a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II tavaszi idényét az Aqvital FC Csákvár együttese, mely egy bravúrosnak vehető döntetlennel zárt a dobogó második fokán telelő Budafokkal.

Budafok–Aqvital FC Csákvár 1-1 (0-0)

Budafok, Promontor utca, 500 néző, vezette: Kárpály Mihály.

Budafok: Póser – Opavszky, Vaszicsku, Romic, Kirják – Filkor, Oláh B. – Szabó M., Kulcsár K., Zsolnai – Kovács D. Edző: Csizmadia Csaba.

Csákvár: Markek – Albert I. Nándori, Tányéros – Tamás N., Kocsis B., Mészáros D., Madarász, Galambos – Sejben, Baracskai. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Skribek (65.) ill. Mim (85.)

A hétvége utolsó napján vette kezdetét a huszonkettedik forduló a másodosztályban, ráadásul meglehetősen kegyes volt az időjárás is a játékosokhoz, hiszen szikrázó napsütésben és 12-13 fokban feszülhettek egymásnak a felek.

Nagy meglepetéssel nem szolgált Visinka Ede vezetőedző a csákvári kezdő tizenegyet illetően – a várakozásnak megfelelően a Puskás Akadémiához távozó Deutsch László helyét Galambos Ádám vette át, illetve Nándori Botond is pályára lépett. A hazai-

aknál ezzel szemben a kispadon ült az a Skribek Alen, aki éppen a Budafokhoz került kölcsönbe a Csákvártól.

Már a második percben helyzetbe kerültek a hazaiak: egy jobb oldali szöglet felszabadítása után Oláh Bálint 12 méterről csak centikkel tévedett. Négy perc múlva a fehér mezesektől Albert István fejese úgyszintén egy sarokrúgást követően szállt el a hosszú oldal felé. A játékrész felénél jártunk, amikor Kovács lépett ki a jobb összekötő helyén, s 14 méteres löketére ugyan Markeknek vetődnie kellett, gondot végül nem okozott. Tíz perc volt hátra, amikor Romicnál villant a sárga – Baracskai Rolandot nem kímélte belépőjével. Madarász állt oda a szabálytalanságért járó pontrúgáshoz, de védte azt Póser. Szabó is buktatta Nándorit, és ez sem sikerült szebben, így ő is besárgult. Ezzel mentek pihenni a csapatok.

Tovább folyt a második felvonásban is a hazaiak agresszívabb futballja, most Kirják szabálytalankodott Tamással szemben, és ez is lapot ért, már a harmadik hazai sárga.

Az első igazán veszélyes helyzetre a 67. percig kellett várni – ekkor Baracskai kapott hibátlan labdát egyedül az ötös előtt, de rosszul találta el a játékszert. Skribek Alen nem sokkal később 14 méterről büntette az előbb kimaradt csákvári ziccert, 1–0. A 77. percben Baracskai helyére Daru Bence jött, Mészáros helyére pedig Pratslert állt be. Mégsem ők, hanem – a szintén csere – Mim Gergely egy szenzációs összjáték után 26 méterről lőtt egy bődületesen nagy gólt a bal felsőbe, ezzel pedig értékes pontot mentettek a csákváriak a Promontor utcából, 1–1.